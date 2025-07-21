РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу — деталі від Зеленського

Перше засідання оновленого складу РНБО. Фото: ОПУ

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 21 липня провела перше засідання в оновленому складі. Вона запровадила мораторій на перевірки бізнесу держорганами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Перше засідання РНБО в оновленому складі

Зеленський розповів, що перше засідання оновленого складу РНБО розпочали з питання економічної безпеки. За словами президента, є конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток та зростання економіки, а отже, і зростання виробництва та робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України.

"Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський на засідання РНБО. Фото: ОПУ

Він також повідомив, що сьогодні РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

"Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 18 липня Рустема Умєрова призначили секретарем Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Незадовго Зеленський доручив Умєрову низку задач на новій посаді. Вони стосуються переговорів, домовленості щодо зброї з партнерами та не тільки.