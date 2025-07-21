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Было первое заседание обновленного СНБО — детали от Зеленского

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 20:31
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса — детали от Зеленского
Первое заседание обновленного состава СНБО. Фото: ОПУ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 21 июля провел первое заседание в обновленном составе. Он ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Первое заседание СНБО в обновленном составе

Зеленский рассказал, что первое заседание обновленного состава СНБО начали с вопроса экономической безопасности. По словам президента есть конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие и рост экономики, а следовательно, и рост производства и рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины.

"Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине", — подчеркнул глава государства.

Перше засідання РНБО в оновленому складі
Владимир Зеленский на заседании СНБО. Фото: ОПУ

Он также сообщил, что сегодня СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность. Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

"Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 июля Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Незадолго Зеленский поручил Умерову ряд задач на новой должности. Они касаются переговоров, договоренности по оружию с партнерами и не только.

Владимир Зеленский оборонная сфера экономика бизнес РНБО
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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