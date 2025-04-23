Землетрус в Туреччині 23 квітня — постраждали понад 230 людей

Землетрус в Туреччині. Фото: Reuters

У турецькому Стамбулі 23 квітня стався потужний землетрус магнітудою 6,2 бала. Внаслідок цього постраждали понад 230 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

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Землетрус в Туреччині

Видання повідомляє, що внаслідок землетрусу постраждало 236 людей. Попри те, що серйозних руйнувань немає, люди зверталися до лікарів з панікою ти стресом.

"Загалом 236 громадян звернулися до медичних закладів з таких причин, як паніка, травми внаслідок падіння та стрибків — більшість із них у Стамбулі. Однак майже усі отримали медичну допомогу амбулаторно та їхній стан задовільний", — йдеться у повідомленні.

Водночас міністр освіти Юсуф Текін розповів, що внаслідок природного лихе є тріщини на фасадах двох шкіл. Попри це у МВС попросили, аби в місті закрили школи на два дні, щоб вони могли бути пунктами збору в разі можливих проблем.

Багато жителів йшли в парки, шкільні двори та інші відкриті території, щоб не перебувати поблизу будівель у разі обвалу або подальших землетрусів. Деякі люди навіть ставили намети в парках.

"Слава Богу, наразі, здається, немає жодних проблем. Нехай Бог береже нашу країну і наш народ від усіляких лих, лих, аварій і бід", — сказав президент Реджеп Таїп Ердоган на заході з нагоди Дня національного суверенітету та захисту дітей.

Нагадаємо, землетрус, який трапився сьогодні в Туреччині потрапив у прямий ефір місцевого телебачення.

Також ми писали, що 22 квітня сталося п'ять землетрусів у Румунії.