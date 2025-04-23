У Стамбулі стався потужний землетрус, який потрапив у прямий ефір

Землетрус. Фото ілюстративне: twitter.com trtworld

У середу, 23 квітня, у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2. Подія потрапила у прямий ефір місцевого телебачення.

Про це повідомила турецька служба управління кризами та стихійними лихами AFAD.

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Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі. Фахівці зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився біля берегів Мармурового моря.

Ця надзвичайна подія відбулася просто під час прямого ефіру місцевого телебачення. Студію сколихнули поштовхи, що неабияк злякали ведучу.

Нагадаємо, востаннє землетрус фіксували у Румунії наприкінці березня. Тоді підземні поштовхи відчували й на Одещині.

Також ми писали, що через сильний землетрус, який сколихнув М'янму, загинули майже 3500 людей.