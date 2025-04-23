В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в прямой эфир

Землетрясение. Фото иллюстративное: twitter.com trtworld

В среду, 23 апреля, в некоторых городах Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Событие попало в прямой эфир местного телевидения.

Об этом сообщила турецкая служба управления кризисами и стихийными бедствиями AFAD.

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Особенно подземные толчки ощущались в Стамбуле. Специалисты отметили, что эпицентр землетрясения находился у берегов Мраморного моря.

Это чрезвычайное происшествие произошло прямо во время прямого эфира местного телевидения. Студию сотрясли толчки, которые изрядно напугали ведущую.

Напомним, последний раз землетрясение фиксировали в Румынии в конце марта. Тогда подземные толчки ощущали и в Одесской области.

Также мы писали, что из-за сильного землетрясения, которое всколыхнуло Мьянму, погибли почти 3500 человек.