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В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в эфир

23 апреля 2025 19:51
Анастасия Писаненко - редактор
В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в прямой эфир
Землетрясение. Фото иллюстративное: twitter.com trtworld
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 23 апреля, в некоторых городах Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Событие попало в прямой эфир местного телевидения.

Об этом сообщила турецкая служба управления кризисами и стихийными бедствиями AFAD.

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Особенно подземные толчки ощущались в Стамбуле. Специалисты отметили, что эпицентр землетрясения находился у берегов Мраморного моря.

Это чрезвычайное происшествие произошло прямо во время прямого эфира местного телевидения. Студию сотрясли толчки, которые изрядно напугали ведущую.

Напомним, последний раз землетрясение фиксировали в Румынии в конце марта. Тогда подземные толчки ощущали и в Одесской области.

Также мы писали, что из-за сильного землетрясения, которое всколыхнуло Мьянму, погибли почти 3500 человек.

Турция стихийное бедствие землетрясение телевидение Стамбул
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