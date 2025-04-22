Землетрус у Румунії 22 квітня — сейсмологи повідомили про серію підземних поштовхів

Тріснув асфальт після землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels

У Румунії в сейсмічному регіоні Вранча було зафіксовано п’ять землетрусів протягом восьми годин. У цій зоні регулярно фіксуються підземні поштовхи.

Про це повідомляє DiGi24.

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Де зафіксували землетрус

За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі, серія з п’яти землетрусів сталася в Румунії упродовж восьми годин, починаючи з вечора 21 квітня.

Перший поштовх магнітудою 3,6 був зафіксований о 16:18 у повіті Бузеу. Найпотужніший землетрус стався того ж дня о 23:15 за місцевим часом — його магнітуда склала 3,9, а епіцентр знаходився на глибині 70 км.

Поштовхи відчувалися у містах Фокшани (32 км на південний захід), Бузеу (44 км на північ), Плоєшті, Браїла, Галац, Брашов та Барлад. Повідомлень про жертви чи руйнування наразі не надходило.

Третій землетрус, магнітудою 3,3, стався вже через дві хвилини після найсильнішого — о 23:18, також у районі Вранча.

Два наступні підземні поштовхи відбулися вже після опівночі 22 квітня: магнітудою 3,0 о 00:13 та 2,8 о 00:24 — обидва в Бузеу.

Регіон Вранча, де й були зафіксовані більшість підземних поштовхів, є найактивнішою сейсмічною зоною Румунії. За даними фахівців, такі землетруси є звичними для цього району.

Нагадаємо, востаннє землетрус у Румунії фіксували наприкінці березня. Тоді підземні поштовхи відчували і на Одещині.

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