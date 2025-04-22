Землетрясение в Румынии 22 апреля - сейсмологи сообщили о серии подземных толчков

В Румынии произошло пять землетрясений — что известно
В Румынии, в сейсмическом регионе Вранча, было зафиксировано пять землетрясений в течение восьми часов. В этой зоне регулярно фиксируются подземные толчки.
Об этом сообщает DiGi24.
Где зафиксировали землетрясение
По данным Национального института исследований и развития физики Земли, серия из пяти землетрясений произошла в Румынии в течение восьми часов, начиная с вечера 21 апреля.
Первый толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован в 16:18 в уезде Бузэу. Самое мощное землетрясение произошло в тот же день в 23:15 по местному времени — его магнитуда составила 3,9, а эпицентр находился на глубине 70 км.
Толчки ощущались в городах Фокшаны (32 км к юго-западу), Бузеу (44 км к северу), Плоешти, Браила, Галац, Брашов и Барлад. Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Третье землетрясение, магнитудой 3,3, произошло уже через две минуты после самого сильного — в 23:18, также в районе Вранча.
Два следующих подземных толчка произошли уже после полуночи 22 апреля: магнитудой 3,0 в 00:13 и 2,8 в 00:24 — оба в Бузеу.
Регион Вранча, где и были зафиксированы большинство подземных толчков, является самой активной сейсмической зоной Румынии. По данным специалистов, такие землетрясения являются обычными для этого района.
Напомним, последний раз землетрясение в Румынии фиксировали в конце марта. Тогда подземные толчки ощущали и в Одесской области.
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