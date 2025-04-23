Землетрясение в Турции 23 апреля — пострадали более 230 человек

Землетрясение в Турции. Фото: Reuters

В турецком Стамбуле 23 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла. В результате этого пострадали более 230 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

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Издание сообщает, что в результате землетрясения пострадали 236 человек. Несмотря на то, что серьезных разрушений нет, люди обращались к врачам с паникой и стрессом.

"В целом 236 граждан обратились в медицинские учреждения по таким причинам, как паника, травмы в результате падения и прыжков — большинство из них в Стамбуле. Однако почти все получили медицинскую помощь амбулаторно и их состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

В то же время министр образования Юсуф Текин рассказал, что в результате природного бедствия есть трещины на фасадах двух школ. Несмотря на это в МВД попросили, чтобы в городе закрыли школы на два дня, чтобы они могли быть пунктами сбора в случае возможных проблем.

Многие жители шли в парки, школьные дворы и другие открытые территории, чтобы не находиться вблизи зданий в случае обвала или дальнейших землетрясений. Некоторые люди даже ставили палатки в парках.

"Слава Богу, сейчас, кажется, нет никаких проблем. Пусть Бог хранит нашу страну и наш народ от всяких бедствий, аварий и бед", — сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю Дня национального суверенитета и защиты детей.

Напомним, землетрясение, которое случилось сегодня в Турции попало в прямой эфир местного телевидения.

Также мы писали, что 22 апреля произошло пять землетрясений в Румынии.