Українська стійкість під час війни: пройшла виставка в Києві

Виставка, що присвячена українському досвіду стійкості під час війни. Фото: кадр із відео

У Києві 25 серпня, у вівторок, на Центральному залізничному вокзалі вперше презентували виставку, присвячену українському досвіду стійкості під час війни. Проєкт покликаний показати іноземним партнерам, як Україна продовжує функціонувати та долати масштабні виклики. Уже восени проєкт представлять у Європейському парламенті, а згодом — у США та Канаді.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що показує виставка українського досвіду

Першими відвідувачами виставки стали українські дипломати, політики та іноземні посли. Серед гостей були посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, міністр соціальної політики Денис Улютін та перший заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.

Організатори зазначають, що за понад десять років війни Україна сформувала унікальний практичний досвід функціонування держави та суспільства в умовах постійних загроз.

Денис Улютін. Фото: Новини.LIVE

Експозиція розповідає, зокрема, про:

безперервну роботу державних інституцій;

функціонування критичної інфраструктури;

евакуацію та гуманітарне реагування;

підтримку населення;

роботу енергетичного й транспортного секторів;

розвиток технологій;

волонтерський рух;

відновлення країни;

повернення людей до нормального життя.

За словами організаторів, цей досвід є результатом зусиль мільйонів українців, які щодня допомагають державі та суспільству вистояти під час війни.

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"Це досвід, створений такою ціною"

Директорка проєкту Центру українського досвіду стійкості Дар’я Сонячна наголосила, що виставка розповідає не лише про сучасну Україну.

За її словами, експозиція демонструє українську стійкість у ширшому історичному контексті — від Трипілля до сьогодення.

"Нам важливо показати іноземним представникам, що ми володіємо цим досвідом та стійкістю, на жаль, такою ціною. Показати і ділитися нашим досвідом", — зазначила Дар’я Сонячна.

Організатори прагнуть донести до міжнародної аудиторії, що український досвід може бути корисним для інших держав, які стикаються з масштабними кризами та загрозами.

Дар’я Сонячна. Фото: Новини.LIVE

Виставку покажуть за кордоном

Після презентації у Києві проєкт вирушить за межі України. Вже восени виставку планують представити в Європейському парламенті.

Після цього експозицію також мають показати у США та Канаді. Таким чином, український досвід стійкості планують представити міжнародній аудиторії та розповісти про те, як українці навчилися зберігати роботу держави, підтримувати одне одного та відновлювати країну в умовах війни.