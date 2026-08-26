Украинская стойкость во время войны: в Киеве прошла выставка

Выставка, посвященная украинскому опыту устойчивости в условиях войны. Фото: Новини.LIVE

25 августа, во вторник, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале впервые открылась выставка, посвященная украинскому опыту устойчивости в условиях войны. Проект призван показать иностранным партнерам, как Украина продолжает функционировать и преодолевать масштабные вызовы. Уже осенью проект представят в Европейском парламенте, а впоследствии — в США и Канаде.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что показывает выставка украинского опыта

Первыми посетителями выставки стали украинские дипломаты, политики и иностранные послы. Среди гостей были посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, министр социальной политики Денис Улютин и первый заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.

Организаторы отмечают, что за более чем десять лет войны Украина накопила уникальный практический опыт функционирования государства и общества в условиях постоянных угроз.

Денис Улютин. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция рассказывает, в частности, о:

непрерывной работе государственных институтов;

функционировании критической инфраструктуры;

эвакуацию и гуманитарное реагирование;

поддержку населения;

работу энергетического и транспортного секторов;

развитие технологий;

волонтерское движение;

восстановление страны;

возвращение людей к нормальной жизни.

По словам организаторов, этот опыт является результатом усилий миллионов украинцев, которые ежедневно помогают государству и обществу выстоять во время войны.

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"Это опыт, созданный такой ценой"

Директор проекта Центра украинского опыта устойчивости Дарья Сонячная подчеркнула, что выставка рассказывает не только о современной Украине.

По её словам, экспозиция демонстрирует украинскую устойчивость в более широком историческом контексте — от Триполья до наших дней.

"Нам важно показать иностранным представителям, что мы обладаем этим опытом и стойкостью, к сожалению, такой ценой. Показать и поделиться нашим опытом", — отметила Дарья Сонячная.

Организаторы стремятся донести до международной аудитории, что украинский опыт может быть полезен для других государств, сталкивающихся с масштабными кризисами и угрозами.

Дарья Сонячная. Фото: Новини.LIVE

Выставку покажут за рубежом

После презентации в Киеве проект отправится за пределы Украины. Уже осенью выставку планируют представить в Европейском парламенте.

После этого экспозицию также покажут в США и Канаде. Таким образом, украинский опыт устойчивости планируют представить международной аудитории и рассказать о том, как украинцы научились обеспечивать функционирование государства, поддерживать друг друга и восстанавливать страну в условиях войны.