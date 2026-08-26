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Главная Новости дня От Триполья до наших дней: выставка об устойчивости Украины

От Триполья до наших дней: выставка об устойчивости Украины

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 20:19
Украинская стойкость во время войны: в Киеве прошла выставка
Выставка, посвященная украинскому опыту устойчивости в условиях войны. Фото: Новини.LIVE

25 августа, во вторник, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале впервые открылась выставка, посвященная украинскому опыту устойчивости в условиях войны. Проект призван показать иностранным партнерам, как Украина продолжает функционировать и преодолевать масштабные вызовы. Уже осенью проект представят в Европейском парламенте, а впоследствии — в США и Канаде.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что показывает выставка украинского опыта

Первыми посетителями выставки стали украинские дипломаты, политики и иностранные послы. Среди гостей были посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, министр социальной политики Денис Улютин и первый заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.

Организаторы отмечают, что за более чем десять лет войны Украина накопила уникальный практический опыт функционирования государства и общества в условиях постоянных угроз.

Від Трипілля до сьогодення: виставка про український досвід стійкості - фото 1
Денис Улютин. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция рассказывает, в частности, о:

  • непрерывной работе государственных институтов;
  • функционировании критической инфраструктуры;
  • эвакуацию и гуманитарное реагирование;
  • поддержку населения;
  • работу энергетического и транспортного секторов;
  • развитие технологий;
  • волонтерское движение;
  • восстановление страны;
  • возвращение людей к нормальной жизни.

По словам организаторов, этот опыт является результатом усилий миллионов украинцев, которые ежедневно помогают государству и обществу выстоять во время войны.

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"Это опыт, созданный такой ценой"

Директор проекта Центра украинского опыта устойчивости Дарья Сонячная подчеркнула, что выставка рассказывает не только о современной Украине.

По её словам, экспозиция демонстрирует украинскую устойчивость в более широком историческом контексте — от Триполья до наших дней.

"Нам важно показать иностранным представителям, что мы обладаем этим опытом и стойкостью, к сожалению, такой ценой. Показать и поделиться нашим опытом", — отметила Дарья Сонячная.

Организаторы стремятся донести до международной аудитории, что украинский опыт может быть полезен для других государств, сталкивающихся с масштабными кризисами и угрозами.

Від Трипілля до сьогодення: виставка про український досвід стійкості - фото 2
Дарья Сонячная. Фото: Новини.LIVE

Выставку покажут за рубежом

После презентации в Киеве проект отправится за пределы Украины. Уже осенью выставку планируют представить в Европейском парламенте.

После этого экспозицию также покажут в США и Канаде. Таким образом, украинский опыт устойчивости планируют представить международной аудитории и рассказать о том, как украинцы научились обеспечивать функционирование государства, поддерживать друг друга и восстанавливать страну в условиях войны.

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Выставка украинского опыта устойчивости во время войны. Фото: Новини.LIVE
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Выставка украинского опыта устойчивости. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что во время этой выставки посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что ЕС уже использует доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. В то же время отдельные страны Евросоюза серьезно рассматривают возможность использования самих активов, однако для принятия такого решения требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

Также Новини.LIVE писали, что Катарина Матернова поделилась информацией о том, что Европейский Союз работает над поиском финансовых решений, которые помогут Украине компенсировать дефицит оборонного бюджета. В настоящее время речь идет о дефиците в размере около 27 млрд долларов, или 23,5 млрд евро. Она подчеркнула, что партнеры уже прорабатывают возможные механизмы покрытия этой суммы и намерены и в дальнейшем поддерживать Киев.

Европейский союз Киев выставки Денис Улютин война в Украине Катарина Матернова
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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