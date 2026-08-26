Украинская стойкость во время войны: в Киеве прошла выставка

От Триполья до наших дней: выставка об устойчивости Украины
25 августа, во вторник, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале впервые открылась выставка, посвященная украинскому опыту устойчивости в условиях войны. Проект призван показать иностранным партнерам, как Украина продолжает функционировать и преодолевать масштабные вызовы. Уже осенью проект представят в Европейском парламенте, а впоследствии — в США и Канаде.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Что показывает выставка украинского опыта
Первыми посетителями выставки стали украинские дипломаты, политики и иностранные послы. Среди гостей были посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, министр социальной политики Денис Улютин и первый заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.
Организаторы отмечают, что за более чем десять лет войны Украина накопила уникальный практический опыт функционирования государства и общества в условиях постоянных угроз.
Экспозиция рассказывает, в частности, о:
- непрерывной работе государственных институтов;
- функционировании критической инфраструктуры;
- эвакуацию и гуманитарное реагирование;
- поддержку населения;
- работу энергетического и транспортного секторов;
- развитие технологий;
- волонтерское движение;
- восстановление страны;
- возвращение людей к нормальной жизни.
По словам организаторов, этот опыт является результатом усилий миллионов украинцев, которые ежедневно помогают государству и обществу выстоять во время войны.
"Это опыт, созданный такой ценой"
Директор проекта Центра украинского опыта устойчивости Дарья Сонячная подчеркнула, что выставка рассказывает не только о современной Украине.
По её словам, экспозиция демонстрирует украинскую устойчивость в более широком историческом контексте — от Триполья до наших дней.
"Нам важно показать иностранным представителям, что мы обладаем этим опытом и стойкостью, к сожалению, такой ценой. Показать и поделиться нашим опытом", — отметила Дарья Сонячная.
Организаторы стремятся донести до международной аудитории, что украинский опыт может быть полезен для других государств, сталкивающихся с масштабными кризисами и угрозами.
Выставку покажут за рубежом
После презентации в Киеве проект отправится за пределы Украины. Уже осенью выставку планируют представить в Европейском парламенте.
После этого экспозицию также покажут в США и Канаде. Таким образом, украинский опыт устойчивости планируют представить международной аудитории и рассказать о том, как украинцы научились обеспечивать функционирование государства, поддерживать друг друга и восстанавливать страну в условиях войны.
Ранее мы писали, что во время этой выставки посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что ЕС уже использует доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. В то же время отдельные страны Евросоюза серьезно рассматривают возможность использования самих активов, однако для принятия такого решения требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.
Также Новини.LIVE писали, что Катарина Матернова поделилась информацией о том, что Европейский Союз работает над поиском финансовых решений, которые помогут Украине компенсировать дефицит оборонного бюджета. В настоящее время речь идет о дефиците в размере около 27 млрд долларов, или 23,5 млрд евро. Она подчеркнула, что партнеры уже прорабатывают возможные механизмы покрытия этой суммы и намерены и в дальнейшем поддерживать Киев.