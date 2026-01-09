Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пошук партнерів, перемовини, напрацювання угод — все це роками робить дипломатія України для наближення завершення війни. Але на даному етапі з'явилася нова логіка планів — треба зміцнити економіку, аби мир не був лише паузою, а безпека була довготривалою.

Детальніше про перехід від "мирного плану" до "плану процвітання" — в матеріалі Новини.LIVE.

План процвітання України

Переговори України з партнерами процес довготривалий, і не завжди зустрічі чи розмови звучали про конструкцію майбутнього — із запобіжниками, графіками, відповідальними і, головне, з економічним змістом. Та відчуття конструктиву і реального плану дій посилилося після публічних заяв американського спецпредставника Стіва Віткоффа.

Він заявив про майже завершені протоколи безпеки і, що важливо, про фіналізування "угоди про процвітання". За його словами, США працюють над економічним відновленням для України.

"Щоб люди, які повертаються з війни, знайшли чудову роботу, ми співпрацюємо з BlackRock та Ларрі Фінком у цій справі, і вважаємо, що це буде дуже й дуже важливо для народу України", — сказав Віткофф.

ПрезидентЗеленський зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Фото: ОПУ

Те, що безпека країни залежить від її економічного зростання – саме це вже звучить з вуст партнерів. За словами президента України Володимира Зеленського, наразі за участі США готується низка документів під загальною назвою "Процвітаюча Україна".

"Це відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги, і президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців... Щоб заробітна плата була потроєна…", — зазначив Зеленський відповідаючи на питання Новини.LIVE.

Заявляють сторони і про те, що Україна і США дуже близькі до фіналізації протоколів безпеки. І підкреслюють, що безпекові гарантії і економічне відновлення поєднуються між собою. Мова про те, що мир без економічної опори — це пауза, а не фінал. І нарешті це проговорили вголос.

Зміна лексики — зміна логіки

У дипломатії слова — не прикраси. Слова — це рамка, у якій потім з’являються документи, бюджети і механізми контролю. Коли переговорний пакет починають описувати не лише як "план миру", а як "план процвітання України", відбувається важливий зсув.

По-перше, це виводить Україну з ролі країни, якій "потрібно допомогти завершити війну", у роль країни, у яку потрібно інвестувати, бо її стійкість — частина архітектури безпеки Європи.

"Для інвесторів в Україні є дуже багато цікавих напрямків. Насамперед це військова промисловість, яка тепер є однією з наших найінноваційніших галузей. Безумовно це також наші корисні копалини, аграрна сфера тощо", — заявив координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман в ефірі Ранок.LIVE.

По-друге, це змінює критерій успіху: не просто "домовилися про припинення вогню", а "зробили так, щоб країна стала сильнішою після війни, ніж до неї". І це — зовсім інший рівень переговорів.

Показово, що українська сторона теж веде цю лінію — президент Зеленський прямо говорив про "дорожню карту України" як довгострокове бачення до 2040 року, з елементами майбутньої інвестиційної угоди та відбудови.

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді. Фото: ОПУ

Тобто наразі вибудовується план не про те, щоб закрити одну проблему і поставити війну на паузу, а відкрити новий цикл розвитку країни, посилити економіку, щоб мати сильні сторони для тривалої безпеки.

