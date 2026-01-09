Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Поиск партнеров, переговоры, наработки соглашений — все это годами делает дипломатия Украины для приближения завершения войны. Но на данном этапе появилась новая логика планов — надо укрепить экономику, чтобы мир не был лишь паузой, а безопасность была долговременной.

План процветания Украины

Переговоры Украины с партнерами процесс длительный, и не всегда встречи или разговоры звучали о конструкции будущего — с предохранителями, графиками, ответственными и, главное, с экономическим содержанием. Но ощущение конструктива и реального плана действий усилилось после публичных заявлений американского спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Он заявил о почти завершенных протоколах безопасности и, что важно, о финализации "соглашения о процветании". По его словам, США работают над экономическим восстановлением для Украины.

"Чтобы люди, которые возвращаются с войны, нашли отличную работу, мы сотрудничаем с BlackRock и Ларри Финком в этом деле, и считаем, что это будет очень и очень важно для народа Украины", — сказал Уиткофф.

Президент Зеленский со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: ОПУ

То, что безопасность страны зависит от ее экономического роста — именно это уже звучит из уст партнеров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас при участии США готовится ряд документов под общим названием "Процветающая Украина".

"Это восстановление рабочих мест, восстановление жизни в Украине. Мы много этому уделили внимания, и президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата украинцев...Чтобы заработная плата была утроена...", — отметил Зеленский отвечая на вопрос Новини.LIVE.

Заявляют стороны и о том, что Украина и США очень близки к финализации протоколов безопасности. И подчеркивают, что гарантии безопасности и экономическое восстановление сочетаются между собой. Речь о том, что мир без экономической опоры — это пауза, а не финал. И наконец это проговорили вслух.

Изменение лексики — изменение логики

В дипломатии слова — не украшения. Слова — это рамка, в которой потом появляются документы, бюджеты и механизмы контроля. Когда переговорный пакет начинают описывать не только как "план мира", а как "план процветания Украины", происходит важный сдвиг.

Во-первых, это выводит Украину из роли страны, которой "нужно помочь завершить войну", в роль страны, в которую нужно инвестировать, потому что ее устойчивость — часть архитектуры безопасности Европы.

"Для инвесторов в Украине есть очень много интересных направлений. Прежде всего это военная промышленность, которая теперь является одной из наших самых инновационных отраслей. Безусловно это также наши полезные ископаемые, аграрная сфера и т.д.", — заявил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман в эфире Ранок.LIVE.

Во-вторых, это меняет критерий успеха: не просто "договорились о прекращении огня", а "сделали так, чтобы страна стала сильнее после войны, чем до нее". И это — совсем другой уровень переговоров.

Показательно, что украинская сторона тоже ведет эту линию — президент Зеленский прямо говорил о "дорожной карте Украины" как долгосрочном видении до 2040 года, с элементами будущего инвестиционного соглашения и восстановления.

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде. Фото: ОПУ

То есть сейчас выстраивается план не о том, чтобы закрыть одну проблему и поставить войну на паузу, а открыть новый цикл развития страны, усилить экономику, чтобы иметь сильные стороны для длительной безопасности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 января 2026 года, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом — для чего.