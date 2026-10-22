10-й Український Жіночий Конгрес "Від винятків до нових стандартів" у Києві. Фото: Український Жіночий Конгрес

22 жовтня у Києві розпочався 10-й Український Жіночий Конгрес. Захід відкрили його співзасновниця, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, Перша леді України Олена Зеленська та Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Цьогоріч Конгрес проходить під гаслом "Від винятків до нових стандартів". У центрі уваги — як перетворити досягнення українських жінок та їхнє лідерство на нові суспільні стандарти, що гарантуватимуть рівні можливості для всіх.

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Дискусійна платформа 10-го Українського Жіночого Конгресу в Києві. Фото: Український Жіночий Конгрес

Олена Кондратюк назвала головні досягнення у забезпеченні прав жінок

Відкриваючи захід, Олена Кондратюк розповіла про зміни, яких вдалося досягти за роки роботи Конгресу. Серед них — доступ жінок до бойових посад у війську, скасування понад 450 професійних обмежень, запровадження 40-відсоткової гендерної квоти у виборчих списках і посилення законодавства для захисту жінок від насильства.

Український Жіночий Конгрес зібрав представників влади та громадськості. Фото: Український Жіночий Конгрес

Однак, за словами Кондратюк, формальна рівність досі не забезпечує жінкам однакових можливостей для кар’єрного зростання, справедливої оплати праці та участі в ухваленні рішень.

"Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо "Від винятків до нових стандартів", то ці нові стандарти - не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили", — наголосила Олена Кондратюк.

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Учасники 10-го Українського Жіночого Конгресу в Києві. Фото: Український Жіночий Конгрес

Олена Зеленська пояснила, що потрібно змінити для рівних можливостей

Перша леді України Олена Зеленська під час виступу також відзначила прогрес у забезпеченні гендерної рівності за останні десять років. Жінки отримали доступ до професій, які раніше були для них закритими, а також розширили свою присутність у політиці, війську та бізнесі.

Олена Зеленська виступила на 10-му Українському Жіночому Конгресі. Фото: Український Жіночий Конгрес

Водночас, за словами Зеленської, між новими ролями жінок і реальними рівними можливостями залишається значний розрив. Наступне завдання — зробити так, щоб досягнення окремих жінок стали загальними правилами для всього суспільства.

"Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину. Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики — без упереджень і стереотипів", — зазначила Олена Зеленська.

Прем’єр Фінляндії відзначив роль українських жінок під час війни

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив на важливій ролі українських жінок у забезпеченні стійкості країни під час війни та її відновленні. Він відзначив їхнє лідерство в політиці, економіці, волонтерстві й захисті держави.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Український Жіночий Конгрес

Також Орпо підкреслив, що жінкам потрібно й надалі відкривати нові професійні можливості. Фінляндія готова підтримувати гендерну рівність в Україні, зокрема через розвиток освіти, професійної підготовки та розширення економічних можливостей для жінок.

"Українські жінки не просто пристосовуються до надзвичайних обставин. Ви відіграєте критично важливу роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства. Ви продемонстрували виняткове лідерство в економічному та політичному житті. Без жінок неможливий справедливий і тривалий мир", — наголосив Петтері Орпо.

Учасники Конгресу. Фото: Український Жіночий Конгрес

Що відомо про програму Конгресу

Цьогоріч Український Жіночий Конгрес отримав рекордну кількість заявок на участь — понад 1,5 тисячі.

Програма заходу передбачає участь понад 45 спікерок і спікерів, сім тематичних дискусій, спеціальні презентації та перформанс творчого об’єднання МУР. Пряму трансляцію Конгресу вели на його інформаційних ресурсах.

Відкриття ювілейного Українського Жіночого Конгресу в Києві. Фото: Український Жіночий Конгрес

Український Жіночий Конгрес — національна платформа для просування гендерної рівності, жіночого лідерства та залучення жінок до ухвалення рішень. Перший Конгрес відбувся у 2017 році. Його співзасновниці — Олена Кондратюк, Марія Іонова та Світлана Войцеховська.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час Конгресу директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова заявила про скорочення чисельності населення України до 28,5 млн осіб. За її словами, за останній період країна втратила близько 2 млн людей, а основною причиною стало стрімке зростання міграції, а не загибель громадян.

Раніше Новини.LIVE також писали, що Олена Зеленська під час Конгресу звернула увагу на розрив в оплаті праці чоловіків і жінок. До повномасштабного вторгнення він становив 18%, а зараз зріс до 27%. Серед причин нерівності Перша леді назвала не лише вплив війни, а й суспільні стереотипи, політику роботодавців і нерівний розподіл домашніх обов’язків.