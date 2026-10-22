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От лидерства к равным правам: в Киеве прошел Женский конгресс

Ua ru
22 октября 2026 18:58
Украинский женский конгресс 2026 года в Киеве с участием Зеленской Украинский женский конгресс
10-й Украинский женский конгресс «От исключений к новым стандартам» в Киеве. Фото: Украинский женский конгресс

22 октября в Киеве начался 10-й Украинский женский конгресс. Мероприятие открыли его соучредительница, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В этом году Конгресс проходит под лозунгом "От исключений к новым стандартам". В центре внимания — как превратить достижения украинских женщин и их лидерство в новые общественные стандарты, которые будут гарантировать равные возможности для всех.

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Відкриття 10-го Українського Жіночого Конгресу в Києві
Дискуссионная платформа 10-го Украинского женского конгресса в Киеве. Фото: Украинский женский конгресс

Елена Кондратюк назвала главные достижения в обеспечении прав женщин

Открывая мероприятие, Елена Кондратюк рассказала об изменениях, которых удалось добиться за годы работы Конгресса. Среди них — доступ женщин к боевым должностям в армии, отмена более 450 профессиональных ограничений, введение 40-процентной гендерной квоты в избирательных списках и ужесточение законодательства для защиты женщин от насилия.

Український Жіночий Конгрес зібрав представників влади та громадськості для обговорення гендерної рівності
Украинский Женский Конгресс собрал представителей власти и общественности. Фото: Украинский Женский Конгресс

Однако, по словам Кондратюк, формальное равенство до сих пор не обеспечивает женщинам равных возможностей для карьерного роста, справедливой оплаты труда и участия в принятии решений.

"Мы научились открывать женщинам двери. Теперь нужно сделать так, чтобы за этими дверями для них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим "От исключений к новым стандартам", то эти новые стандарты — не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они должны наконец соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали", — подчеркнула Елена Кондратюк.

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Учасники 10-го Українського Жіночого Конгресу в Києві
Участники 10-го Украинского женского конгресса в Киеве. Фото: Украинский женский конгресс

Елена Зеленская объяснила, что нужно изменить для обеспечения равных возможностей

Первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления также отметила прогресс в обеспечении гендерного равенства за последние десять лет. Женщины получили доступ к профессиям, которые ранее были для них закрыты, а также расширили своё присутствие в политике, армии и бизнесе.

Олена Зеленська виступила на 10-му Українському Жіночому Конгресі
Елена Зеленская выступила на 10-м Украинском женском конгрессе. Фото: Украинский женский конгресс

В то же время, по словам Зеленской, между новыми ролями женщин и реальными равными возможностями остается значительный разрыв. Следующая задача — сделать так, чтобы достижения отдельных женщин стали общими правилами для всего общества.

"Что означает превратить исключение в стандарт на практике? Это означает, что равная оплата за равный труд должна стать нерушимым правилом. Это означает развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с укрытиями, которые позволяют женщине совмещать самореализацию и семью. Это означает партнерское родительство, когда забота является общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это означает открытые двери к руководящим должностям и политике — без предвзятости и стереотипов", — отметила Елена Зеленская.

Премьер-министр Финляндии отметил роль украинских женщин во время войны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул важную роль украинских женщин в обеспечении устойчивости страны во время войны и её восстановлении. Он отметил их лидерство в политике, экономике, волонтерстве и защите государства.

Петтері Орпо відкрив Український Жіночий Конгрес
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Украинский женский конгресс

Также Орпо подчеркнул, что женщинам необходимо и в дальнейшем открывать новые профессиональные возможности. Финляндия готова поддерживать гендерное равенство в Украине, в частности через развитие образования, профессиональной подготовки и расширение экономических возможностей для женщин.

"Украинские женщины не просто приспосабливаются к чрезвычайным обстоятельствам. Вы играете критически важную роль в обеспечении жизнедеятельности общества. Вы продемонстрировали исключительное лидерство в экономической и политической жизни. Без женщин невозможен справедливый и прочный мир", — подчеркнул Петтери Орпо.

Понад 1,5 тисячі заявок на участь отримав цьогорічний Український Жіночий Конгрес
Участники Конгресса. Фото: Украинский женский конгресс

Что известно о программе Конгресса

В этом году Украинский женский конгресс получил рекордное количество заявок на участие — более 1,5 тысячи.

Программа мероприятия предусматривает участие более 45 спикеров, семь тематических дискуссий, специальные презентации и перформанс творческого объединения МУР. Прямую трансляцию Конгресса вели на его информационных ресурсах.

Український Жіночий Конгрес об’єднав понад 45 спікерок і спікерів
Открытие юбилейного Украинского женского конгресса в Киеве. Фото: Украинский женский конгресс

Украинский Женский Конгресс — национальная платформа для продвижения гендерного равенства, женского лидерства и вовлечения женщин в процесс принятия решений. Первый Конгресс состоялся в 2017 году. Его соучредительницы — Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время Конгресса директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила о сокращении численности населения Украины до 28,5 млн человек. По её словам, за последний период страна потеряла около 2 млн человек, а основной причиной стал стремительный рост миграции, а не гибель граждан.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Елена Зеленская во время Конгресса обратила внимание на разрыв в оплате труда мужчин и женщин. До полномасштабного вторжения он составлял 18%, а сейчас вырос до 27%. Среди причин неравенства первая леди назвала не только влияние войны, но и общественные стереотипы, политику работодателей и неравное распределение домашних обязанностей.

Елена Кондратюк Елена Зеленская Конгресс женщины Украинский Женский Конгресс
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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