Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Украинский женский конгресс

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила 22 октября на 10-м Украинском женском конгрессе в Киеве, где обсуждались вопросы женского лидерства и равных возможностей. Она подчеркнула, что изменения в положении женщин должны сопровождаться системными решениями со стороны государства, работодателей и общества, чтобы новые профессиональные роли не оставались исключениями, а становились обычной практикой.

Передаёт с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Почему гендерный разрыв в оплате труда увеличился

Во время выступления Елена Зеленская сообщила, что до полномасштабного вторжения гендерный разрыв в оплате труда составлял 18%. Сейчас разница в заработной плате мужчин и женщин составляет 27%. По её словам, война существенно повлияла на ситуацию, однако не является единственной причиной неравенства. Среди других факторов она назвала общественные стереотипы, политику работодателей и неравное распределение домашних обязанностей.

"Равная оплата за равный труд должна стать нерушимым правилом, а не фигурировать лишь в отчетных декларациях", — подчеркнула первая леди.

Она отметила, что женщины все активнее работают в различных сферах, в частности в Силах обороны, промышленности, логистике и аграрном секторе. В то же время на них по-прежнему ложится значительная часть неоплачиваемого домашнего труда и ухода за детьми и пожилыми родственниками.

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Кроме того, женщины по-прежнему недостаточно представлены на высших уровнях принятия решений и в государственном управлении.

Что нужно изменить для обеспечения равных возможностей

Елена Зеленская призвала закрепить принципы равенства в законодательстве и корпоративных правилах. Важным шагом она назвала развитие социальной инфраструктуры, которая поможет женщинам совмещать работу и семейные обязанности.

В частности, речь идет о доступных и безопасных детских садах и школах, безбарьерных городских пространствах и условиях, при которых материнство не станет препятствием для профессионального развития.

Первая леди также подчеркнула необходимость равномерного распределения семейных обязанностей. Забота о детях и пожилых родителях, по ее словам, должна быть общей ответственностью семьи, а не только женщин.

Отдельно Зеленская обратила внимание на то, что женщины иногда сами соглашаются на более низкую зарплату при трудоустройстве. Она призвала их открыто обсуждать вопросы оплаты труда, когда они претендуют на должность.

"Это более сильная экономика, более устойчивое общество и страна, которая эффективно использует весь свой человеческий потенциал", — сказала первая леди, объясняя, почему равные возможности важны для всего общества.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила: почти 60% новых предприятий в Украине открывают женщины. Десять лет назад их доля составляла около 45%.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленская выступила против принудительного возвращения в Украину семей с детьми, находящихся за границей во время войны. Вместо этого, по её словам, государство должно создавать условия, которые будут побуждать граждан вернуться после завершения боевых действий. Для поддержания связи с украинцами за рубежом страна использует образовательные и гуманитарные программы.