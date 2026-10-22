Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Український Жіночий Конгрес

Перша леді України Олена Зеленська виступила 22 жовтня на 10-му Українському жіночому конгресі в Києві, де обговорювали жіноче лідерство та рівні можливості. Вона наголосила, що зміни в становищі жінок мають супроводжуватися системними рішеннями з боку держави, роботодавців і суспільства, щоб нові професійні ролі не залишалися винятками, а ставали звичною практикою.

Передає з місця подій журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чому гендерний розрив в оплаті праці зріс

Під час виступу Олена Зеленська повідомила, що до повномасштабного вторгнення гендерний розрив в оплаті праці становив 18%. Зараз різниця в заробітній платі чоловіків та жінок становить 27%. За її словами, війна суттєво вплинула на ситуацію, однак не є єдиною причиною нерівності. Серед інших чинників вона назвала суспільні стереотипи, політику роботодавців і нерівний розподіл домашніх обов'язків.

"Рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом, а не фігурувати лише у звітних деклараціях", — наголосила перша леді.

Вона зазначила, що жінки дедалі активніше працюють у різних сферах, зокрема у Силах оборони, промисловості, логістиці та аграрному секторі. Водночас на них досі припадає значна частина неоплачуваної домашньої праці та догляду за дітьми й літніми родичами.

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Крім того, жінки залишаються недостатньо представленими на найвищих рівнях ухвалення рішень і в державному управлінні.

Що потрібно змінити для рівних можливостей

Олена Зеленська закликала закріпити принципи рівності в законодавстві та корпоративних правилах. Важливим кроком вона назвала розвиток соціальної інфраструктури, яка допоможе жінкам поєднувати роботу й сімейні обов'язки.

Зокрема, йдеться про доступні та безпечні дитячі садки й школи, безбар'єрні міські простори та умови, за яких материнство не ставатиме перешкодою для професійного розвитку.

Перша леді також наголосила на необхідності рівномірно розподіляти сімейні обов'язки. Турбота про дітей і літніх батьків, за її словами, має бути спільною відповідальністю родини, а не лише жінок.

Окремо Зеленська звернула увагу на те, що жінки іноді самі погоджуються на нижчу зарплату під час працевлаштування. Вона закликала їх відкрито обговорювати питання оплати праці, коли вони претендують на посаду.

"Це сильніша економіка, стійкіша громада і країна, яка ефективно використовує весь свій людський потенціал", — сказала перша леді, пояснюючи, чому рівні можливості важливі для всього суспільства.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська заявила: майже 60% нових бізнесів в Україні започатковують жінки. Десять років тому їхня частка становила близько 45%.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленська виступила проти примусового повернення в Україну родин із дітьми, які перебувають за кордоном під час війни. Натомість, за її словами, держава має створювати умови, які спонукатимуть громадян повернутися після завершення бойових дій. Для підтримки зв'язку з українцями за кордоном країна використовує освітні та гуманітарні програми.