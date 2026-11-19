Засідання Ради з питань підтримки підприємництва за участі українських державних діячів. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Найближчим часом уряд має напрацювати конкретні рішення для підтримки бізнесу. Зокрема вони стосуватимуться фінансування оборонно-промислового комплексу та валютного регулювання.

Про це розповів керівник ОП Кирило Буданов за підсумками засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України, передає Новини.LIVE.

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Уряд готує нові заходи для бізнесу: що обговорили з Будановим

"Першочергове завдання держави — не створювати штучних перешкод для бізнесу й оперативно знімати бар’єри, які стримують виробництво", — наголосив керівник ОП.

Буданов зазначив, що економічна ситуація залишається складною: російські війська цілеспрямовано атакують не лише енергетику, а й виробничі потужності, складську та транспортну інфраструктуру.

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"Економічна стійкість — це прямий ресурс для нашої оборони", — наголосив він.

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Окремо обговорили потреби базових секторів економіки та ОПК: спрощення доступу до кредитування, збереження квот на бронювання фахівців і врахування форс-мажорних обставин під час виконання контрактів.

Також ішлося про здешевлення внутрішньої логістики, розблокування експорту продукції ОПК і розширення квот для українських товарів у європейських країнах.

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Буданов повідомив, що всі порушені бізнесом питання взяли в роботу.

"Частину рішень очікуємо від уряду найближчим часом", — зазначив він.

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Решту завдань внесли до протоколу із визначенням відповідальних відомств і чітких дедлайнів.

Як писали Новини.LIVE, Росія посилює інформаційні атаки проти України, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, Москва використовує неправдиві повідомлення, пропаганду, маніпуляції та агентів впливу на тлі невдач російської армії на полі бою. Він наголосив, що мета таких дій — посіяти хаос і спровокувати внутрішню кризу, зокрема у сфері державного управління та силового блоку, а також закликав журналістів залишатися професійними й відповідальними.

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Також нещодавно Буданов відвідав у Стамбулі суднобудівне підприємство, де для Військово-Морських сил ЗСУ будують корвет "Гетьман Іван Виговський". За його словами, роботи над другим кораблем, який виготовляє турецька компанія STM, перебувають на завершальному етапі, а українські моряки продовжують підготовку до служби на ньому. Попереду на корвет чекають перший вихід у море, випробування та передача Україні.