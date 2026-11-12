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Главная Новости дня Буданов посетил строительную площадку корвета "Гетман Иван Выговский" в Турции

Буданов посетил строительную площадку корвета "Гетман Иван Выговский" в Турции

Ua ru
12 ноября 2026 14:34
Буданов посетил строительную площадку корвета Гетман Иван Выговский в Турции Кирилл Буданов/Telegram
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов посетил в Стамбуле предприятие, где для Военно-морских сил ВСУ строят корвет "Гетман Иван Выговский". По его словам, работы над кораблём уже выходят на финишную прямую, а украинские моряки тем временем готовятся к его принятию на вооружение. Впереди судно ждут первый выход в море, испытания и передача Украине.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

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Глава ОП Кирилл Буданов на корвете "Гетман Иван Выговский". Фото: Кирилл Буданов/Telegram

"Гетман Иван Выговский" готовят к выходу в море: подробности от Буданова

Буданов отметил, что это уже второй корабль, который турецкая компания STM строит для украинского флота. Во время визита он ознакомился с ходом работ и встретился с командиром корвета — капитаном 2-го ранга Юрием Пищиком.

По словам руководителя Офиса президента, украинская команда продолжает подготовку к службе на корабле.

"Настроение у моряков боевое, подготовка идет полным ходом", — написал Буданов.

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Буданов в Турции. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Он также сообщил, что следующими этапами станут первый выход корвета в море, проведение испытаний и передача судна Украине.

Что известно о корвете "Гетман Иван Выговский"

"Гетман Иван Выговский" — второй корвет типа Ada, который строят в Турции для нужд ВМС ВСУ. Корабль заложили 18 августа 2023 года, а 1 августа 2024-го в Стамбуле состоялась церемония его спуска на воду.

Первым кораблём этого проекта стал корвет "Гетман Иван Мазепа". Оба судна строятся в рамках сотрудничества Украины и Турции по укреплению украинских Военно-морских сил.

Как писали Новини.LIVE, недавно Буданов заявил, что переговоры в Абу-Даби были непростыми, однако работа над мирным урегулированием продолжается. Украинская делегация в течение двух дней искала пути завершения войны и обсуждала гарантии безопасности для государства. Отдельно поднимался вопрос о возвращении военнопленных — по словам главы Офиса президента, в этом направлении удалось достичь существенного результата, но подробностей он не раскрыл.

Также Буданов объяснил, почему Украина не будет разглашать содержание переговоров с Россией и США до достижения конкретных договоренностей. По его словам, украинская сторона не планирует публично комментировать отдельные вопросы, которые обсуждались во время встреч в Абу-Даби 10–11 ноября. В то же время по итогам переговоров стороны договорились подготовить масштабный обмен военнопленными, а также обсудили будущую систему безопасности.

Офис президента Турция Украина Кирилл Буданов флот
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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