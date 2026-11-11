Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Украинская делегация в течение двух дней работала над поиском путей прекращения войны в ходе переговоров в Абу-Даби. Встречи были непростыми, однако в вопросе возвращения украинских пленных удалось добиться существенного результата.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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О чем говорили на переговорах в Абу-Даби

По словам Буданова, главная задача Украины — это как можно быстрее достичь справедливого и устойчивого мира, сохранить жизни украинцев и гарантировать безопасность государства.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: Новини.LIVE

Он подчеркнул, что позиция украинской стороны остается неизменной. В частности, необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности. Она должна гарантировать устойчивость мира и исключить возможность повторения российской агрессии.

Каких результатов удалось достичь

Отдельным направлением переговоров стало возвращение украинских военнопленных домой. Буданов сообщил, что в этом вопросе есть существенный результат, однако не уточнил подробностей.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о намерении украинской стороны не разглашать подробности переговоров с Россией и США до достижения конкретных результатов. По его словам, важно именно содержание договоренностей, о котором публично сообщат после его достижения.

Также Новини.LIVE писали, что по итогам переговоров в Абу-Даби Украина, США и Россия договорились подготовить масштабный обмен военнопленными. В настоящее время стороны согласовывают его детали и практические шаги. Кроме того, участники обсудили гарантии безопасности для Украины и дальнейшее вовлечение европейских стран в дипломатический процесс.