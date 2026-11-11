Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Українська делегація протягом двох днів працювала над пошуком шляхів завершення війни під час переговорів в Абу-Дабі. Зустрічі були непростими, однак у питанні повернення українських полонених вдалося досягти суттєвого результату.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Новини.LIVE.

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Про що говорили на переговорах в Абу-Дабі

За словами Буданова, головне завдання України — це якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру, зберегти життя українців і гарантувати безпеку держави.

Допис Кирила Буданова. Фото: Новини.LIVE

Він наголосив, що позиція української сторони залишається незмінною. Зокрема, необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки. Вона має гарантувати стійкість миру й унеможливити повторення російської агресії.

Яких результатів вдалося досягти

Окремим напрямом переговорів стало повернення українських військовополонених додому. Буданов повідомив, що в цьому питанні є суттєвий результат, однак не уточнив подробиць.

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Керівник Офісу президента подякував представникам США Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за зусилля, спрямовані на пошук рішень, а також Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння переговорному процесу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про намір української сторони не розголошувати подробиці переговорів із Росією та США до досягнення конкретних результатів. За його словами, важливим є саме результат домовленостей, про який публічно повідомлять після його досягнення.

Також Новини.LIVE писали, що за підсумками переговорів в Абу-Дабі Україна, США та Росія домовилися готувати масштабний обмін військовополоненими. Наразі сторони узгоджують його деталі та практичні кроки. Також учасники обговорили гарантії безпеки для України й подальше залучення європейських країн до дипломатичного процесу.