Буданов відвідав будівництво корвета "Гетьман Іван Виговський" у Туреччині

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав у Стамбулі підприємство, де для Військово-Морських сил ЗСУ будують корвет "Гетьман Іван Виговський". За його словами, роботи над кораблем уже виходять на фінішну пряму, а українські моряки тим часом готуються до його прийняття на озброєння. Попереду на судно чекають перший вихід у море, випробування та передача Україні.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Очільник ОП Кирило Буданов на корветі "Гетьман Іван Виговський". Фото: Кирило Буданов/Telegram

"Гетьман Іван Виговський" готують до виходу в море: подробиці від Буданова

Буданов зазначив, що це вже другий корабель, який турецька компанія STM будує для українського флоту. Під час візиту він ознайомився з перебігом робіт і зустрівся з командиром корвета — капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком.

За словами керівника Офісу президента, українська команда продовжує підготовку до служби на кораблі.

"Настрій у моряків бойовий, підготовка триває повним ходом", — написав Буданов.

Читайте також:

Буданов у Туреччині. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Він також повідомив, що наступними етапами стануть перший вихід корвета в море, проведення випробувань і передача судна Україні.

Що відомо про корвет "Гетьман Іван Виговський"

"Гетьман Іван Виговський" — другий корвет типу Ada, який будують у Туреччині для потреб ВМС ЗСУ. Корабель заклали 18 серпня 2023 року, а 1 серпня 2024-го у Стамбулі відбулася церемонія його спуску на воду.

Першим кораблем цього проєкту став корвет "Гетьман Іван Мазепа". Обидва судна будують у межах співпраці України й Туреччини щодо посилення українських Військово-Морських сил.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Буданов заявив, що переговори в Абу-Дабі були непростими, однак робота над мирним врегулюванням триває. Українська делегація протягом двох днів шукала шляхи завершення війни та обговорювала гарантії безпеки для держави. Окремо порушували питання повернення військовополонених — за словами керівника Офісу президента, у цьому напрямі вдалося досягти суттєвого результату, але подробиць він не розкрив.

Також Буданов пояснив, чому Україна не розголошуватиме зміст переговорів із Росією та США до досягнення конкретних домовленостей. За його словами, українська сторона не планує публічно коментувати окремі питання, які обговорювалися під час зустрічей в Абу-Дабі 10–11 листопада. Водночас за підсумками переговорів сторони домовилися готувати масштабний обмін військовополоненими, а також обговорили майбутню систему безпеки.