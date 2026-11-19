Заседание Совета по вопросам поддержки предпринимательства с участием украинских государственных деятелей. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В ближайшее время правительство должно разработать конкретные меры по поддержке бизнеса. В частности, они будут касаться финансирования оборонно-промышленного комплекса и валютного регулирования.

Об этом сообщил глава ОП Кирилл Буданов по итогам заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при президенте Украины, передает Новини.LIVE.

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Правительство готовит новые меры для бизнеса: что обсудили с Будановым

"Первоочередная задача государства — не создавать искусственных препятствий для бизнеса и оперативно устранять барьеры, сдерживающие производство", — подчеркнул глава ОП.

Буданов отметил, что экономическая ситуация остается сложной: российские войска целенаправленно атакуют не только энергетику, но и производственные мощности, складскую и транспортную инфраструктуру.

"Экономическая устойчивость — это прямой ресурс для нашей обороны", — подчеркнул он.

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Отдельно обсудили потребности базовых секторов экономики и ОПК: упрощение доступа к кредитованию, сохранение квот на бронирование специалистов и учет форс-мажорных обстоятельств при выполнении контрактов.

Также речь шла об удешевлении внутренней логистики, разблокировании экспорта продукции ОПК и расширении квот для украинских товаров в европейских странах.

Буданов сообщил, что все поднятые бизнесом вопросы взяты в работу.

"Часть решений ожидаем от правительства в ближайшее время", — отметил он.

Остальные задачи внесены в протокол с указанием ответственных ведомств и четких сроков.

Как писали Новини.LIVE, Россия усиливает информационные атаки против Украины, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, Москва использует ложные сообщения, пропаганду, манипуляции и агентов влияния на фоне неудач российской армии на поле боя. Он подчеркнул, что цель таких действий — посеять хаос и спровоцировать внутренний кризис, в частности в сфере государственного управления и силового блока, а также призвал журналистов оставаться профессиональными и ответственными.

Также недавно Буданов посетил в Стамбуле судостроительное предприятие, где для Военно-морских сил ВСУ строят корвет "Гетман Иван Выговский". По его словам, работы над вторым кораблём, который изготавливает турецкая компания STM, находятся на завершающем этапе, а украинские моряки продолжают подготовку к службе на нём. Впереди корвета — первый выход в море, испытания и передача Украине.