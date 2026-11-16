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Головна Новини дня Росія посилює інформаційні атаки проти України: Буданов

Росія посилює інформаційні атаки проти України: Буданов

Ua ru
16 листопада 2026 17:47
Буданов заявив про інформаційні атаки РФ та загрозу кризи в Україні facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 16 листопада заявив, що Москва прагне дестабілізувати ситуацію всередині країни. У зверненні з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку він наголосив на важливості роботи журналістів у протидії російським маніпуляціям та інформаційним загрозам.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Звернення Кирила Буданова з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку 16 листопада
Звернення Кирила Буданова. Зображення: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов назвав мету інформаційних атак Росії

За словами Буданова, Росія активізувала спроби підірвати стійкість українського суспільства. Він пов'язує це з відсутністю результатів російської армії на полі бою та зростанням її втрат.

Для цього РФ використовує неправдиві повідомлення, пропаганду, маніпуляції та агентів впливу. Так Кремль намагається створити проблеми всередині України.

"Її мета – посіяти хаос, зумовити в Україні внутрішню кризу, зокрема й у сфері державного управління та силовому блоці", — наголосив Буданов.

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Буданов звернувся до українських журналістів

Керівник Офісу Президента зазначив, що від роботи медіа залежить, яку інформацію отримують українці та як нашу державу бачать у світі.

Він наголосив, що журналісти мають залишатися професійними, незалежними та відповідальними.

"Адже слово може як зміцнювати суспільство, так і руйнувати довіру", — зазначив Буданов.

Він також подякував працівникам радіо, телебачення та зв'язку за щоденну роботу й закликав українців зберігати єдність під час війни.

У День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Новини.LIVE звернулися до міжнародних медіа із закликом не дозволяти світу звикнути до війни в Україні. Редакція наголосила на важливості перевірки фактів, протидії російській пропаганді та відповідального висвітлення подій, зокрема мирних переговорів.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував пріоритети Кремля. Він звернув увагу, що російська влада прагне захоплювати чужі території, хоча мільйони її громадян досі не мають туалетів у власних оселях.

Також Новини.LIVE писали, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні. Це засвідчили переговори з американськими представниками та зустріч в Абу-Дабі. Москва й надалі вимагає контролю над усією територією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема над неокупованими районами, і намагається вплинути на позицію США.

дезінформація фейки пропаганда Кирило Буданов криза Росія
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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