Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 16 ноября заявил, что Москва стремится дестабилизировать ситуацию внутри страны. В обращении по случаю Дня работников радио, телевидения и связи он подчеркнул важность работы журналистов в противодействии российским манипуляциям и информационным угрозам.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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Обращение Кирилла Буданова. Изображение: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов назвал цель информационных атак России

По словам Буданова, Россия активизировала попытки подорвать устойчивость украинского общества. Он связывает это с отсутствием результатов российской армии на поле боя и ростом ее потерь.

Для этого РФ использует ложные сообщения, пропаганду, манипуляции и агентов влияния. Так Кремль пытается создать проблемы внутри Украины.

"Ее цель — посеять хаос, вызвать в Украине внутренний кризис, в том числе в сфере государственного управления и силовом блоке", — подчеркнул Буданов.

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Буданов обратился к украинским журналистам

Глава Офиса Президента отметил, что от работы СМИ зависит, какую информацию получают украинцы и как наше государство воспринимают в мире.

Он подчеркнул, что журналисты должны оставаться профессиональными, независимыми и ответственными.

"Ведь слово может как укреплять общество, так и разрушать доверие", — отметил Буданов.

Он также поблагодарил работников радио, телевидения и связи за ежедневную работу и призвал украинцев сохранять единство во время войны.

Также 16 ноября, в День работников радио, телевидения и связи, Новини.LIVE обратились к международным СМИ с призывом не позволять миру привыкнуть к войне в Украине. Редакция подчеркнула важность проверки фактов, противодействия российской пропаганде и ответственного освещения событий, в том числе мирных переговоров.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал приоритеты Кремля. Он обратил внимание на то, что российские власти стремятся захватывать чужие территории, хотя миллионы их граждан до сих пор не имеют туалетов в своих домах.

Также Новини.LIVE писали, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют переговоры с американскими представителями и встреча в Абу-Даби. Москва по-прежнему требует контроля над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в частности над неоккупированными районами, и пытается повлиять на позицию США.