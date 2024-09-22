Ізраїль заперечує причетність до вибухів пейджерів у Лівані

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Фото: CNN

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність своєї країни до вибухів пейджерів у Лівані. Він наголосив, що у "Хезболли" багато ворогів.

Про це повідомляє CNN у неділю, 22 вересня.

Читайте також:

Вибухи пейджерів у Лівані

Герцог наголосив, що категорично відкидає будь-який зв'язок з тим чи іншим джерелом операції.

"Є багато ворогів "Хезболли", досить багато в наші дні. "Хезболла" душить Ліван, руйнує Ліван, створює хаос в Лівані знову і знову, знову і знову. Ми тут лише для того, щоб захистити себе. Це все, що ми робимо", — каже він.

Він додав, що Ізраїль не зацікавлений у війні з Ліваном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль причетний до виробництва пейджерів, які масово вибухали в Лівані у бойовиків "Хезболли". Операція з "перекриття ланцюжка поставок" планувалася щонайменше 15 років.

Також території на півночі Ізраїлю зазнали масованої атаки з боку ліванського угруповання "Хезболла" вранці 22 вересня. Армія оборони Ізраїлю повідомляє про сотні снарядів та збиття частини повітряних цілей. Проте через падіння частини снарядів спалахнули пожежі і є поранені.