Израиль отрицает причастность к взрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: CNN

Президент Израиля Ицхак Герцог отрицает причастность своей страны к взрывам пейджеров в Ливане. Он подчеркнул, что у "Хезболлы" много врагов.

Об этом сообщает CNN в воскресенье, 22 сентября.

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Герцог подчеркнул, что категорически отвергает любую связь с тем или иным источником операции.

"Есть много врагов "Хезболлы", достаточно много в наши дни. "Хезболла" душит Ливан, разрушает Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, снова и снова. Мы здесь лишь для того, чтобы защитить себя. Это все, что мы делаем", — говорит он.

Он добавил, что Израиль не заинтересован в войне с Ливаном.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль причастен к производству пейджеров, массово взрывавшихся в Ливане у боевиков "Хезболлы". Операция по "перекрытию цепочки поставок" планировалась не менее 15 лет.

Также территории на севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны ливанской группировки "Хезболла" утром 22 сентября. Армия обороны Израиля сообщает о сотнях снарядов и сбитии части воздушных целей. Однако из-за падения части снарядов вспыхнули пожары и есть раненые.