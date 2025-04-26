Вибух у порту Ірану 26 квітня — відомо про 516 поранених

Рятувальники на місці вибуху в Ірані. Фото: Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA via REUTERS

Внаслідок потужного вибуху в порту Ірану загинули чотири людини. Крім того, відомо про щонайменше понад 500 поранених.

Про це повідомляє AP News у суботу, 26 квітня.

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Вибух в Ірані 26 квітня

Очільник рятувальної організації Ірану Бабак Махмуді зазначив, що внаслідок вибуху в порту Шахід Раджаї постраждали мінімум 516 людей. Йдеться про головний обʼєкт контейнерних перевезень для Ісламської Республіки, який обробляє близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

Наразі влада країни не може пояснити причину потужного вибуху. Однак на відео видно, що те, що спалахнуло в порту, було легкозаймистою речовиною.

IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI — @amuse (@amuse) April 26, 2025

В Ірані періодично трапляються промислові аварії, зокрема на старих нафтових об'єктах, де через міжнародні санкції бракує запчастин.

Однак державне телебачення заперечило, що вибух був пов'язаний із енергетичною інфраструктурою або що вона зазнала пошкоджень. Відомо, що внаслідок інциденту впала будівля.

Вибух в Ірані 26 квітня. Фото: Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA via REUTERS

Міністерство внутрішніх справ Ірану розпочало розслідування вибуху.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в Ірані міг вибухнути паливний танкер неподалік пірса. Внаслідок інциденту знищено офісну будівлю та багато автомобілів.

Раніше Іран та США домовилися розробити план потенційної ядерної угоди. Сторони домовилися зустрітися незабаром зустрітися.