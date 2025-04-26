В Ірані стався потужний вибух — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

На півдні Ірану стався потужний вибух в порту Шахід Раджаї. Внслідок вибуху є значні руйнування, зокрема повністю знищено офісну будівлю.

Про це інформує "РБК-Україна".

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The video below shows the massive scale of the explanation at the Shahid Rajaee Port in #Iran’s Bandar Abbas pic.twitter.com/hAYm3qmSBO — Iran's Today (@Iran) April 26, 2025

Вибух в Ірані — що відомо

Як відомо, вибух стався в порту Шахід Раджаї у місті Бендер-Аббас.

Зазначається, що ймовірно, вибухнув паливний танкер недалеко від пірса. Вибухова хвиля була настільки потужною, що повністю знищила офісну будівлю та багато транспортних засобів у цьому районі.

Наразі точної інформації про кількість постраждалих і загиблих внаслідок вибуху в Ірані немає. Однак місцеві джерела Tasnim інформують про можливих постраждалих серед працівників порту. Проте наразі офіційного підтвердження кількості поранених чи загиблих немає.

За словами очевидців, ситуація в порту залишається критичною, багато працівників перебувають у шоковому стані. Роботу порту тимчасово призупинено для ліквідації наслідків.

Раніше ми інформували, що Ізраїль не виключає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану найближчими місяцями.

Водночас Іран і США домовилися розпочати розробку план потенційної ядерної угоди.