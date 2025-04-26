В Иране произошел мощный взрыв — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

На юге Ирана произошел мощный взрыв в порту Шахид Раджаи. В результате взрыва есть значительные разрушения, в частности полностью уничтожено офисное здание.

Об этом информирует "РБК-Украина".

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На видео ниже показан масштабный взрыв в порту Шахид Раджаи в #Иране в Бандар-Аббасе pic.twitter.com/hAYm3qmSBO - Iran's Today (@Iran) 26 апреля 2025 г.

Взрыв в Иране — что известно

Как известно, взрыв произошел в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас.

Отмечается, что, вероятно, взорвался топливный танкер недалеко от пирса. Взрывная волна была настолько мощной, что полностью уничтожила офисное здание и много транспортных средств в этом районе.

Сейчас точной информации о количестве пострадавших и погибших в результате взрыва в Иране нет. Местные источники Tasnim информируют о возможных пострадавших среди работников порта. Однако пока официального подтверждения количества раненых или погибших нет.

По словам очевидцев, ситуация в порту остается критической, многие работники находятся в шоковом состоянии. Работа порта временно приостановлена для ликвидации последствий.

Ранее мы информировали, что Израиль не исключает возможность ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы.

В то же время Иран и США договорились начать разработку плана потенциальной ядерной сделки.