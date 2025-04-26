Взрыв в порту Ирана 26 апреля — известно о 516 раненых

Спасатели на месте взрыва в Иране. Фото: Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA via REUTERS

В результате мощного взрыва в порту Ирана погибли четыре человека. Кроме того, известно о по меньшей мере более 500 раненых.

Об этом сообщает AP News в субботу, 26 апреля.

Реклама

Читайте также:

Взрыв в Иране 26 апреля

Глава спасательной организации Ирана Бабак Махмуди отметил, что в результате взрыва в порту Шахид Раджаи пострадали минимум 516 человек. Речь идет о главном объекте контейнерных перевозок для Исламской Республики, который обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год.

Сейчас власти страны не могут объяснить причину мощного взрыва. Однако на видео видно, что то, что вспыхнуло в порту, было легковоспламеняющимся веществом.

ИРАН: Партия оружия от КСИР к Хезболле взорвалась в Бандар Аббасе в порту Шахид Раджаи. 47 пострадавших. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI - @amuse (@amuse) 26 апреля 2025 г.

В Иране периодически случаются промышленные аварии, в частности на старых нефтяных объектах, где из-за международных санкций не хватает запчастей.

Однако государственное телевидение отрицает, что взрыв был связан с энергетической инфраструктурой или что она получила повреждения. Известно, что в результате инцидента упало здание.

Взрыв в Иране 26 апреля. Фото: Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA via REUTERS

Министерство внутренних дел Ирана начало расследование взрыва.

Напомним, СМИ сообщали, что в Иране мог взорваться топливный танкер неподалеку от пирса. В результате инцидента уничтожено офисное здание и много автомобилей.

Ранее Иран и США договорились разработать план потенциальной ядерной сделки. Стороны договорились вскоре встретиться.