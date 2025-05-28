У Китаї внаслідок вибуху на хімічному заводу є загиблі та постраждалі

Наслідки вибуху на хімзаводі у Китаї. Фото: Reuters

Внаслідок вибуху на хімічному заводі у східній китайській провінції Шаньдун загинуло щонайменше п'ятеро людей. Водночас ще 19 осіб зазнали поранень, а шестеро місцевих жителів вважаються зниклими безвісти.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що у середу, 28 травня, мешканці поблизу хімічного заводу на сході Китаю оцінювали збитки, завдані їхнім будинкам після потужного і досі незрозумілого вибуху. Як відомо, цей вибух забрав життя щонайменше п'ятьох людей, спричинив викид хімічних речовин і руйнування.

Шлейфи чорного і сірого диму висіли над заводом у Гаомі, місті в східній провінції Шаньдун, через день після вибуху, внаслідок якого, постраждали 19 осіб, ще шестеро зникли безвісти.

Як зазначає Reuters, місцева влада ще не оприлюднила результати тестів на якість повітря, проведених у вівторок, після того, як з заводу вирвався стовп помаранчевого і чорного диму.

Наслідки вибуху на хімзаводі у Китаї. Фото: Reuters

У середу транспортні засоби патрулювали периметр майданчика, який розкинувся на понад 47 гектарів (116 акрів), а кадри, зафільмовані з дронів, показали багатоповерхові будівлі, зруйновані вибухом.

За інформацією видання, заснований у серпні 2019 року в хімічному парку Гаомі Ренхе, завод Shandong Youdao Chemical розробляє і виробляє хімічні речовини, що використовуються в пестицидах і фармацевтиці. І на ньому працює понад 300 співробітників.

Вибухи на хімічних заводах у Китаї за останні роки включають один вибух у північно-західному регіоні Нінся у 2024 році й ще один у південно-східній провінції Цзянсі у 2023 році.

Крім того, у 2015 році два потужні вибухи на складах небезпечних і легкозаймистих хімікатів у портовому місті Тяньцзінь, в результаті яких загинуло понад 170 осіб і 700 отримали поранення, призвели до посилення законодавства щодо зберігання хімікатів.

Ще один вибух того ж року на хімічному заводі в Шаньдуні забрав життя 13 людей.

Наслідки вибуху на хімзаводі у Китаї. Фото: Reuters

Раніше ми інформували, що у вівторок, 27 травня, на хімічному заводі в Китаї пролунав потужний вибух.

Також ми повідомляли, що внаслідок потужного вибуху на хімзаводі в Китаї піднялися стовпи чорного диму на десятки метрів у повітря.