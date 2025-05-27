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Злетів у повітря — у Китаї стався вибух на хімічному заводі

27 травня 2025 19:02
Карина Приходько - Редактор
Вибух на хімзаводі в Китаї 27 травня — дим піднявся на десятки метрів
Вибух на заводі в Китаї. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

На сході Китаю у провінції Шаньдун 27 травня стався потужний вибух на хімічному заводі. Стовпи чорного диму піднялися на десятки метрів у повітря.

Про це повідомляє Reuters

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Вибухи на заводі в Китаї 27 травня

Зазначається, що інцидент стався в провінції Шаньдун на сході Китаю, внаслідок чого утворилася велика вогняна куля та здійнялися стовпи диму на десятки метрів у повітря.

Кількість жертв невідома, на місці тривають рятувальні роботи. Крім того, у Китаї не назвали й причини такого потужного вибуху. Зазначається, що до ліквідації наслідків залучили 232 пожежники. Також на місці працюють медики та спеціалісти з безпеки праці. 

Як відомо, завод належить компанії Shandong Youdao Chemical, на ньому працюють близько 300 робітників. Підприємство є найбільшим у світі виробником пестициду хлорпірифосу, виробляючи близько 11 000 тонн на рік. Серед іншої продукції — пестициди, фармацевтичні препарати тощо.

Нагадаємо, 24 травня дрони атакували хімзавод РФ у Тульській області. На місці спалахнула сильна пожежа, а також є постраждалі.

Також ми повідомляли, що на будинок прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера було скоєно напад.

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