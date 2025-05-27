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Взлетел в воздух — в Китае произошел взрыв на химическом заводе

27 мая 2025 19:02
Карина Приходько - Редактор
Взрыв на химзаводе в Китае 27 мая — дым поднялся на десятки метров
Взрыв на заводе в Китае. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

На востоке Китая в провинции Шаньдун 27 мая произошел мощный взрыв на химическом заводе. Столбы черного дыма поднялись на десятки метров в воздух.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что инцидент произошел в провинции Шаньдун на востоке Китая, в результате чего образовался большой огненный шар и поднялись столбы дыма на десятки метров в воздух.

Количество жертв неизвестно, на месте продолжаются спасательные работы. Кроме того, в Китае не назвали и причины такого мощного взрыва. Отмечается, что к ликвидации последствий привлекли 232 пожарных. Также на месте работают медики и специалисты по безопасности труда.

Как известно, завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, на нем работают около 300 рабочих. Предприятие является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, производя около 11 000 тонн в год. Среди другой продукции — пестициды, фармацевтические препараты и тому подобное.

Напомним, 24 мая дроны атаковали химзавод РФ в Тульской области. На месте вспыхнул сильный пожар, а также есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что на дом премьер-министра Британии Кира Стармера было совершено нападение.

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