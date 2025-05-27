Вибух у Китаї 27 травня - що відомо

Вибух у Китаї. Фото: Іndependent

У вівторок, 27 травня, на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун пролунав потужний вибух. Наразі інформації про жертви не надходило.

Про це повідомляє видання АР.

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Аварійні служби розпочали рятувальні роботи після вибуху, який стався перед полуднем у цеху Shandong Youdao Chemical. Деякі з місцевих запевняли, що відчули вібрації від вибуху.

Причину вибуху не вказано. На деяких опублікованих в соцмережі відео можна побачити густий дим, що здіймається в небо. Пошкоджено вікна в деяких сусідніх будинках.

На місце інциденту було оперативно спрямовано 55 одиниць техніки та 232 співробітники пожежно-рятувальних служб, тоді як Міністерство з надзвичайних ситуацій КНР направило спеціальну комісію та додаткові підрозділи для підтримки рятувальних робіт, повідомляється в офіційному релізі.

Працівниця готелю, розташованого приблизно за 3,5 км від місця вибуху, розповіла, що почула вибух близько полудня.

Нагадаємо, що нещодавно в іранському порту Шахід Раджаї стався масштабний вибух, унаслідок якого загинуло 25 осіб. За останніми даними, кількість постраждалих сягнула 800 людей.

До цього в Ірані прогримів потужний вибух у портовій зоні, що призвів до масштабних руйнувань. Зокрема, вщент знищено одну з офісних будівель.