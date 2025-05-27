Взрыв в Китае 27 мая - что известно

Взрыв в Китае. Фото: Іndependent

Во вторник, 27 мая, на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун прогремел мощный взрыв. На данный момент информации о жертвах не поступало.

Об этом сообщает издание АР.

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Аварийные службы начали спасательные работы после взрыва, который произошел перед полуднем в цехе Shandong Youdao Chemical. Некоторые из местных уверяли, что почувствовали вибрации от взрыва.

Причина взрыва не указана, на некоторых опубликованных в соцсети видео можно увидеть густой дым, поднимающийся в небо. Повреждены окна в некоторых соседних домах.

На место инцидента было оперативно направлено 55 единиц техники и 232 сотрудника пожарно-спасательных служб, тогда как Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило специальную комиссию и дополнительные подразделения для поддержки спасательных работ, сообщается в официальном релизе.

Работница отеля, расположенного примерно в 3,5 км от места взрыва, рассказала, что услышала взрыв около полудня.

Напомним, что недавно в иранском порту Шахид Раджаи произошел масштабный взрыв, в результате которого погибли 25 человек. По последним данным, количество пострадавших достигло 800 человек.

До этого в Иране прогремел мощный взрыв в портовой зоне, что привело к масштабным разрушениям. В частности, полностью уничтожено одно из офисных зданий.