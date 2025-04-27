Вибух у порту Ірану 26 квітня — кількість поранених зросла

Потужний вибух у порту Ірану — кількість поранених зросла
В порту Шахід Раджаї, що в Ірані, 26 квітня трапився потужний вибух, який забрав життя 25 людей. Крім того, кількість поранених зросла до 800.
Про це повідомляє Irib News Agency.
Наслідки вибуху в Ірані 26 квітня
Видання повідомило, що зараз відомо про 25 загиблих та 800 поранених. Вибух зруйнував будівлі в порту, авто, пошкодив житлові будинки, а також спричинив масштабну пожежу, яку досі гасять.
Водночас видання NYT пише, що в порту вибухнув перхлорат натрію — основний компонент твердого палива для ракет. Охоронна фірма Ambrey вважає, що це сталося через неправильне зберігання перхлорату натрію. Речовину Іран отримав від Китаю.
Нагадаємо, 26 квітня в Ірані стався потужний вибух в порту. Внаслідок вибуху є значні руйнування, зокрема повністю знищено офісну будівлю.
Наразі влада не пояснила офіційну причину такого потужного вибуху. Однак на відео видно, що те, що спалахнуло в порту, було легкозаймистою речовиною.
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