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Потужний вибух у порту Ірану — кількість поранених зросла

27 квітня 2025 12:06
Карина Приходько - Редактор
Вибух у порту Ірану 26 квітня — кількість поранених зросла
Дим від вибуху в порту Ірану. Фото: МREUTERS
Карина Приходько - Редактор

В порту Шахід Раджаї, що в Ірані, 26 квітня трапився потужний вибух, який забрав життя 25 людей. Крім того, кількість поранених зросла до 800. 

Про це повідомляє Irib News Agency

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Видання повідомило, що зараз відомо про 25 загиблих та 800 поранених. Вибух зруйнував будівлі в порту, авто, пошкодив житлові будинки, а також спричинив масштабну пожежу, яку досі гасять.

Водночас видання NYT пише, що в порту вибухнув перхлорат натрію — основний компонент твердого палива для ракет. Охоронна фірма Ambrey вважає, що це сталося через неправильне зберігання перхлорату натрію. Речовину Іран отримав від Китаю.

Нагадаємо, 26 квітня в Ірані стався потужний вибух в порту. Внаслідок вибуху є значні руйнування, зокрема повністю знищено офісну будівлю.

Наразі влада не пояснила офіційну причину такого потужного вибуху. Однак на відео видно, що те, що спалахнуло в порту, було легкозаймистою речовиною.

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