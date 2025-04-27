Взрыв в порту Ирана 26 апреля — количество раненых возросло

Мощный взрыв в порту Ирана — количество раненых возросло
В порту Шахид Раджаи в Иране 26 апреля произошел мощный взрыв, который забрал жизни 25 человек. Кроме того, количество раненых возросло до 800.
Об этом сообщает Irib News Agency.
Последствия взрыва в Иране 26 апреля
Издание сообщило, что сейчас известно о 25 погибших и 800 раненых. Взрыв разрушил здания в порту, авто, повредил жилые дома, а также вызвал масштабный пожар, который до сих пор тушат.
В то же время издание NYT пишет, что в порту взорвался перхлорат натрия — основной компонент твердого топлива для ракет. Охранная фирма Ambrey считает, что это произошло из-за неправильного хранения перхлората натрия. Вещество Иран получил от Китая.
Напомним, 26 апреля в Иране произошел мощный взрыв в порту. В результате взрыва есть значительные разрушения, в частности полностью уничтожено офисное здание.
Сейчас власти не объяснили официальную причину такого мощного взрыва. Однако на видео видно, что то, что вспыхнуло в порту, было легковоспламеняющимся веществом.
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