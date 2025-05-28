В Китае в результате взрыва на химическом заводе есть погибшие и пострадавшие

Последствия взрыва на химзаводе в Китае. Фото: Reuters

В результате взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере пять человек. В то же время еще 19 человек получили ранения, а шестеро местных жителей считаются пропавшими без вести.

Об этом информирует Reuters.

Реклама

Читайте также:

Взрыв на химзаводе в Китае — детали

Отмечается, что в среду, 28 мая, жители вблизи химического завода на востоке Китая оценивали ущерб, нанесенный их домам после мощного и до сих пор непонятного взрыва. Как известно, этот взрыв унес жизни по меньшей мере пяти человек, вызвал выброс химических веществ и разрушения.

Шлейфы черного и серого дыма висели над заводом в Гаоми, городе в восточной провинции Шаньдун, через день после взрыва, в результате которого пострадали 19 человек, еще шестеро пропали без вести.

Как отмечает Reuters, местные власти еще не обнародовали результаты тестов на качество воздуха, проведенных во вторник, после того, как с завода вырвался столб оранжевого и черного дыма.

Последствия взрыва на химзаводе в Китае. Фото: Reuters

В среду транспортные средства патрулировали периметр площадки, которая раскинулась на более 47 гектаров (116 акров), а кадры, снятые с дронов, показали многоэтажные здания, разрушенные взрывом.

По информации издания, основанный в августе 2019 года в химическом парке Гаоми Ренхе, завод Shandong Youdao Chemical разрабатывает и производит химические вещества, используемые в пестицидах и фармацевтике. И на нем работает более 300 сотрудников.

Взрывы на химических заводах в Китае за последние годы включают один взрыв в северо-западном регионе Нинся в 2024 году и еще один в юго-восточной провинции Цзянси в 2023 году.

Кроме того, в 2015 году два мощных взрыва на складах опасных и легковоспламеняющихся химикатов в портовом городе Тяньцзинь, в результате которых погибло более 170 человек и 700 получили ранения, привели к ужесточению законодательства по хранению химикатов.

Еще один взрыв в том же году на химическом заводе в Шаньдуне унес жизни 13 человек.

Последствия взрыва на химзаводе в Китае. Фото: Reuters

Ранее мы информировали, что во вторник, 27 мая, на химическом заводе в Китае прогремел мощный взрыв.

Также мы сообщали, что в результате мощного взрыва на химзаводе в Китае поднялись столбы черного дыма на десятки метров в воздух.