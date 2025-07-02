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Головна Новини дня Вибух біля Житомиру — ситуація під контролем Зеленського

Вибух біля Житомиру — ситуація під контролем Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 23:51
Зеленський особисто контролює ситуацію з вибухом у Житомирі
Дим від вибухів у Житомирі. Фото: t.me/zhytomir_info

У середу, 2 липня, неподалік Житомира стався вибух, внаслідок чого сотні осель залишилося без світла, а також є загиблі. Наразі ця ситуація під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

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Вибух біля Житомира 2 липня

"Ситуація з вибухом поблизу Житомира перебуває під особистим контролем Зеленського", — пише РБК, посилаючись на ОП.

Нагадаємо, що 2 липня біля Житомира сталися вибухи на території двох виробничих об'єктах, внаслідок чого обидва підприємства були повністю знищені. Спочатку повідомлялося, що був вибух на АЗС, але згодом стало відомо, що це було неподалік АЗС.

За останньою інформацією, відомо про двох загиблих та 24 постраждалих. Всім постраждалим було надано медичну допомогу. Їх доставлено до медзакладів.

Крім того, відомо, що внаслідок вибухів під Житомиром знеструмлено понад 700 помешкань. Зокрема, в селі Березина пошкоджено три лінії електропередач та під'єднано 50 трансформаторних підстанцій.

Володимир Зеленський вибух Житомир президент надзвичайна ситуація постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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