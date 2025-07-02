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Взрыв возле Житомира — ситуация под контролем Зеленского

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 23:51
Зеленский лично контролирует ситуацию со взрывом в Житомире
Дым от взрывов в Житомире. Фото: t.me/zhytomir_info

В среду, 2 июля, неподалеку Житомира произошел взрыв, в результате чего сотни домов осталось без света, а также есть погибшие. Сейчас эта ситуация под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

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"Ситуация со взрывом вблизи Житомира находится под личным контролем Зеленского", — пишет РБК, ссылаясь на ОП.

Напомним, что 2 июля возле Житомира произошли взрывы на территории двух производственных объектов, вследствие чего оба предприятия были полностью уничтожены. Сначала сообщалось, что был взрыв на АЗС, но впоследствии стало известно, что это было неподалеку от АЗС.

По последней информации, известно о двух погибших и 24 пострадавших. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Они доставлены в медучреждения.

Кроме того, известно, что в результате взрывов под Житомиром обесточены более 700 домов. В частности, в селе Березина повреждены три линии электропередач и подключено 50 трансформаторных подстанций.

Владимир Зеленский взрыв Житомир президент чрезвычайная ситуация пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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