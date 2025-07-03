Вибух поблизу Житомира — що відомо про наслідки

Дим внаслідок вибуху поблизу Житомира. Фото: кадр з відео

У вівторок, 2 липня, біля Житомира сталися потужні вибухи на території двох виробничих об'єктів. Внаслідок вибухів кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у середу, 3 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За інформацією голови ОВА, кількість постраждалих внаслідок вибуху біля Житомира зросла до 82 осіб. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них — четверо дітей.

"На щастя, стан госпіталізованих — середньої тяжкості або легкий. Серед постраждалих — один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. Зафіксовано двоє загиблих. Відновлення пошкоджених будівель не відкладається — працюватимемо разом: держава, область і громада", — поінформував Бунечко.

Також він зазначив, що пожежу вже вдалося ліквідувати. А на місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії.

Водночас рух трасою М-06 вже повністю відновлено — всі обмеження знято.

"Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих, підтверджених. Другу людину деблокували вночі наші рятувальник і саме головне, що більше загиблих немає. На даний момент ми говоримо про 82 постраждалих. Ми маємо близько 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, четверта частина із них зруйнована вщент", — розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що 2 липня поблизу Житомира пролунали потужні вибухи, внаслідок яких зайнялася масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що цей інцидент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль.