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Вибух біля Житомира — кількість постраждалих різко зросла

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:36
Вибух поблизу Житомира — що відомо про наслідки
Дим внаслідок вибуху поблизу Житомира. Фото: кадр з відео

У вівторок, 2 липня, біля Житомира сталися потужні вибухи на території двох виробничих об'єктів. Внаслідок вибухів кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у середу, 3 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Вибух поблизу Житомира — що відомо про наслідки

За інформацією голови ОВА, кількість постраждалих внаслідок вибуху біля Житомира зросла до 82 осіб. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них — четверо дітей.

"На щастя, стан госпіталізованих — середньої тяжкості або легкий. Серед постраждалих — один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. Зафіксовано двоє загиблих. Відновлення пошкоджених будівель не відкладається — працюватимемо разом: держава, область і громада", — поінформував Бунечко.

Також він зазначив, що пожежу вже вдалося ліквідувати. А на місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії.

Водночас рух трасою М-06 вже повністю відновлено — всі обмеження знято.

"Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих, підтверджених. Другу людину деблокували вночі наші рятувальник і саме головне, що більше загиблих немає. На даний момент ми говоримо про 82 постраждалих. Ми маємо близько 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, четверта частина із них зруйнована вщент", — розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що 2 липня поблизу Житомира пролунали потужні вибухи, внаслідок яких зайнялася масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що цей інцидент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль.

пожежа вибух Житомир АЗС Житомирська область
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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