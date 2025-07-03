Взрыв вблизи Житомира — что известно о последствиях

Дым в результате взрыва вблизи Житомира. Фото: кадр из видео

Во вторник, 2 июля, возле Житомира произошли мощные взрывы на территории двух производственных объектов. В результате взрывов количество пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в среду, 3 июля, в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По информации председателя ОВА, количество пострадавших в результате взрыва возле Житомира возросло до 82 человек. В больницах находятся 38 граждан, среди них — четверо детей.

"К счастью, состояние госпитализированных — средней тяжести или легкое. Среди пострадавших — один иностранец, которому также оказана необходимая помощь, обеспечено убежище и лечение. Зафиксировано двое погибших. Восстановление поврежденных зданий не откладывается — будем работать вместе: государство, область и громада", — проинформировал Бунечко.

Также он отметил, что пожар уже удалось ликвидировать. А на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.

В то же время движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено — все ограничения сняты.

"Я хочу сказать, что в действительности на сегодня мы имеем двух погибших, подтвержденных. Второго человека деблокировали ночью наши спасатель и самое главное, что больше погибших нет. На данный момент мы говорим о 82 пострадавших. Мы имеем около 100 домовладений, которые пострадали. К сожалению, четвертая часть из них разрушена до основания", — рассказал глава ОВА.

Напомним, что 2 июля вблизи Житомира прогремели мощные взрывы, в результате которых загорелся масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что этот инцидент Владимир Зеленский взял под личный контроль.