Вибори в Україні — Кабмін може отримати ключову роль в оцінці безпеки

Уряд можуть наділити вирішальними повноваженнями щодо безпекової оцінки напередодні перших виборів після війни. Відповідні зміни планують закріпити в новому законі про вибори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву народної депутатки Аліни Загоруйко під час засідання робочої групи щодо виборів у четвер, 12 лютого.

Кабмін може отримати ключову роль в оцінці безпеки

"Ми дійшли до висновку, що найкращу та найефективнішу безпекову оцінку може здійснити Кабінет міністрів України. І тут ми на Кабмін покладаємо центральну роль в процесі оцінки можливості проведення виборів. У законодавстві уряд отримає нові повноваження щодо комплексної оцінки", — заявила вона.

Пропонується, що протягом п’яти місяців після припинення воєнного стану або за зверненням ЦВК Кабінет міністрів має провести таку безпекову оцінку.

"За результатами вони (урядовці — ред.) готують висновки і рекомендації по кожній окремій виборчій дільниці і направляють їх до Верховної Ради", — додала вона.

Також уряд має затвердити метедологію, яку має погодити з ЦВК, індикатори і форму висновків цієї оцінки.

Нагадаємо, під час засідання робочої групи 12 лютого стало відомо, коли може з’явитися початковий варіант законопроєкту про вибори.

Також президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо наступних виборів.