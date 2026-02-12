Видео
Главная Новости дня Выборы в Украине — кто будет определять безопасные участки

Выборы в Украине — кто будет определять безопасные участки

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 18:53
Выборы в Украине — Кабмин может получить ключевую роль в оценке безопасности
Выборы в Украине. Фото иллюстративное: УНІАН

Правительство могут наделить решающими полномочиями по оценке безопасности накануне первых выборов после войны. Соответствующие изменения планируют закрепить в новом законе о выборах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление народного депутата Алины Загоруйко во время заседания рабочей группы по выборам в четверг, 12 февраля.

Читайте также:

Кабмин может получить ключевую роль в оценке безопасности

"Мы пришли к выводу, что лучшую и эффективную оценку безопасности может осуществить Кабинет министров Украины. И здесь мы на Кабмин возлагаем центральную роль в процессе оценки возможности проведения выборов. В законодательстве правительство получит новые полномочия по комплексной оценке", — заявила она.

Предлагается, что в течение пяти месяцев после прекращения военного положения или по обращению ЦИК Кабинет министров должен провести такую оценку безопасности.

"По результатам они готовят выводы и рекомендации по каждому отдельному избирательному участку и направляют их в Верховную Раду", — добавила она.

Также правительство должно утвердить метедологию, которую должно согласовать с ЦИК, индикаторы и форму выводов этой оценки.

Напомним, во время заседания рабочей группы 12 февраля стало известно, когда может появиться первоначальный вариант законопроекта о выборах.

Также президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно следующих выборов.

Кабинет министров Верховная Рада ЦИК военное положение правительство
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
