Вибори у Вірменії: Рубіо привітав з перемогою прем’єра Пашиняна

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки привітали прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах. У Вашингтоні заявили про готовність продовжувати співпрацю з урядом країни та підтримку курсу на стабільність у регіоні. Водночас у США підтвердили намір просувати низку міжнародних ініціатив щодо Південного Кавказу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на привітання Марка Рубіо у соцмережі X.

Рубіо привітав Пашиняна з перемогою його партії на виборах у Вірменії

У США привітали чинного прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його політичної сили на парламентських виборах. Державний секретар США Марко Рубіо у дописі в соцмережі X зазначив, що Вашингтон розраховує на подальшу роботу з урядом країни.

У своєму зверненні Рубіо підкреслив підтримку Вірменії та чинного прем’єра у прагненні до миру, а також окреслив пріоритети американської зовнішньої політики в регіоні:

"Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі та за його межами".

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Окремо у Вашингтоні наголосили на продовженні роботи над цілями Вашингтонського саміту миру, включно з реалізацією проєкту "Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

Йдеться про транспортний коридор на Південному Кавказі, який має з’єднати основну територію Азербайджану з Нахічеванню та Туреччиною через Вірменію.

Згідно з концепцією проєкту, територія залишатиметься під суверенітетом Вірменії, однак розвиток інфраструктури та управління здійснюватиме компанія зі США, яка отримає відповідні права строком на 99 років.

Зауважимо, що парламентські вибори у Вірменії завершилися перемогою партії Пашиняна з великим відривом. Водночас опозиційні сили заявили, що не визнають результати голосування.

Скриншот повідомлення Рубіо/X

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії "Громадянський договір" на парламентських виборах. За його словами, політична сила отримала більшу підтримку, ніж на попередніх виборах, і наближається до більшості в парламенті.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня 2026 року керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Вірменія може зіткнутися з ризиком російської агресії за "українським сценарієм". Він вважає, що РФ має для цього необхідні можливості на кавказькому напрямку. Водночас міжнародна спільнота, за його словами, може бути не готова до рішучої колективної відповіді на такі загрози.