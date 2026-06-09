Выборы в Армении: Рубио поздравил с победой премьера Пашиняна

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. В Вашингтоне заявили о готовности продолжать сотрудничество с правительством страны и поддержку курса на стабильность в регионе. В то же время в США подтвердили намерение продвигать ряд международных инициатив по Южному Кавказу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на поздравление Марка Рубио в соцсети X.

Рубио поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в Армении

В США поздравили действующего премьера Армении Никола Пашиняна с победой его политической силы на парламентских выборах. Государственный секретарь США Марко Рубио в заметке в соцсети X отметил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшую работу с правительством страны.

В своем обращении Рубио подчеркнул поддержку Армении и действующего премьера в стремлении к миру, а также очертил приоритеты американской внешней политики в регионе:

"Мы с нетерпением ждем совместной работы для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами".

Читайте также:

Отдельно в Вашингтоне отметили продолжение работы над целями Вашингтонского саммита мира, включая реализацию проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Речь идет о транспортном коридоре на Южном Кавказе, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванью и Турцией через Армению.

Согласно концепции проекта, территория будет оставаться под суверенитетом Армении, однако развитие инфраструктуры и управление будет осуществлять компания из США, которая получит соответствующие права сроком на 99 лет.

Заметим, что парламентские выборы в Армении завершились победой партии Пашиняна с большим отрывом. В то же время оппозиционные силы заявили, что не признают результаты голосования.

Скриншот сообщения Рубио/X

Новини.LIVE информировали, что недавно Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. По его словам, политическая сила получила большую поддержку, чем на предыдущих выборах, и приближается к большинству в парламенте.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня 2026 года руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Армения может столкнуться с риском российской агрессии по "украинскому сценарию". Он считает, что РФ имеет для этого необходимые возможности на кавказском направлении. В то же время международное сообщество, по его словам, может быть не готово к решительному коллективному ответу на такие угрозы.