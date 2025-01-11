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Вибори у Німеччині — чи боротиметься Шольц за посаду канцлера

11 січня 2025 19:41
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Парламентські вибори у Німеччині — ультраправі з AfD вперше висунули кандидата у канцлери
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Німеччині на 23 лютого заплановані дострокові парламентські вибори. Соціал-демократична партія та ультраправі вже визначилися з кандидатами.

Про це пишуть Welt та Spiegel.

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Кого висунули у кандидати

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підтвердила, що висуває кандидатуру чинного канцлера Олафа Шольца на федеральні вибори. За нього проголосувала переважна більшість делегатів. Проти його висування проголосували лише п'ятеро делегатів.

Тим часом ультраправа німецька партія AfD вперше висунула власного кандидата у канцлери. Делегати на конференції проголосували за Алісу Вайдель. Її було обрано шляхом вставання. Голосування з підрахунком голосів не було.

"Це — майбутній канцлер", — заявив співголова AfD Тіно Чрупалла.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг. Він призначив вибори нового уряду країни на 23 лютого 2025 року.

Також ми писали, що за результатами опитування шанси Олафа Шольца на переобрання скорочуються з кожним днем. Підтримка його партії становить лише 14-16%. 

Німеччина вибори політики Олаф Шольц голосування парламент

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