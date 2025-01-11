Парламентські вибори у Німеччині — ультраправі з AfD вперше висунули кандидата у канцлери

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

У Німеччині на 23 лютого заплановані дострокові парламентські вибори. Соціал-демократична партія та ультраправі вже визначилися з кандидатами.

Про це пишуть Welt та Spiegel.

Читайте також:

Кого висунули у кандидати

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підтвердила, що висуває кандидатуру чинного канцлера Олафа Шольца на федеральні вибори. За нього проголосувала переважна більшість делегатів. Проти його висування проголосували лише п'ятеро делегатів .

Тим часом ультраправа німецька партія AfD вперше висунула власного кандидата у канцлери. Делегати на конференції проголосували за Алісу Вайдель. Її було обрано шляхом вставання. Голосування з підрахунком голосів не було.

"Це — майбутній канцлер", — заявив співголова AfD Тіно Чрупалла.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг. Він призначив вибори нового уряду країни на 23 лютого 2025 року.