Парламентские выборы в Германии — ультраправые из AfD впервые выдвинули кандидата в канцлеры

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

В Германии на 23 февраля запланированы досрочные парламентские выборы. Социал-демократическая партия и ультраправые уже определились с кандидатами.

Об этом пишут Welt и Spiegel.

Читайте также:

Кого выдвинули в кандидаты

Социал-демократическая партия Германии официально подтвердила, что выдвигает кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца на федеральные выборы. З а него проголосовало подавляющее большинство делегатов. Против его выдвижения было лишь пять делегатов .

Тем временем ультраправая немецкая партия AfD впервые выдвинула собственного кандидата в канцлеры. Делегаты на конференции проголосовали за Алису Вайдель. Она была избрана путем вставания. Голосования с подсчетом голосов не было.

"Это — будущий канцлер", — заявил сопредседатель AfD Тино Чрупалла.

Напомним, 27 декабря 2024 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Он назначил выборы нового правительства страны на 23 февраля 2025 года.