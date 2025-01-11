Парламентские выборы в Германии — ультраправые из AfD впервые выдвинули кандидата в канцлеры

Выборы в Германии — будет ли бороться Шольц за пост канцлера
В Германии на 23 февраля запланированы досрочные парламентские выборы. Социал-демократическая партия и ультраправые уже определились с кандидатами.
Кого выдвинули в кандидаты
Социал-демократическая партия Германии официально подтвердила, что выдвигает кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца на федеральные выборы. За него проголосовало подавляющее большинство делегатов. Против его выдвижения было лишь пять делегатов.
Тем временем ультраправая немецкая партия AfD впервые выдвинула собственного кандидата в канцлеры. Делегаты на конференции проголосовали за Алису Вайдель. Она была избрана путем вставания. Голосования с подсчетом голосов не было.
"Это — будущий канцлер", — заявил сопредседатель AfD Тино Чрупалла.
Напомним, 27 декабря 2024 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Он назначил выборы нового правительства страны на 23 февраля 2025 года.
Также мы писали, что по результатам опроса шансы Олафа Шольца на переизбрание сокращаются с каждым днем. Поддержка его партии составляет лишь 14-16%.
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