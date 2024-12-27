Коли відбудуться наступні вибори у Німеччині

Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Reuters

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у п'ятницю, 27 грудня, розпустив Бундестаг. Він призначив вибори нового уряду країни на початок наступного року.

Про це пише Der Spiegel.

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Таким рішенням Штайнмаєр виконав прохання канцлера Олафа Шольца щодо розпуску парламенту після того, як йому було висловлено вотум недовіри. Вибори нового уряду відбудуться 23 лютого 2025 року — про цю дату заздалегідь домовилися лідери партій СДПН та ХДС/ХСС.

У матеріалі йдеться, що згідно із законом, федеральний президент може розпустити Бундестаг протягом 21 дня за пропозицією Федерального канцлера, якщо він втрачає вотум довіри. А нові вибори мають відбутися протягом 60 днів.

Відомо, що перед ухваленням рішення Штайнмаєр спочатку провів переговори з лідерами парламентських фракцій, в ході яких не зміг визнати жодної нової більшості.

"Тому я переконаний, що нові вибори — це правильний шлях вперед на благо нашої країни", — додав він.

Нагадаємо, 16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца. За це рішення проголосували більшість депутатів.

Згодом Штайнмаєр закликав громадян зберігати спокій щодо дострокових виборів.