Дострокові вибори у Німеччині — Штайнмаєр звернувся до громадян

Штайнмаєр звернувся до німців щодо дострокових виборів
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав громадян зберігати спокій стосовно дострокових виборів. Відомо, що вони відбудуться 23 лютого 2025 року.
Про це пише DW у вівторок, 24 грудня.
Вибори у Німеччині
Під час різдвяної промови Штайнмаєр закликав німців до згуртованості. У Німеччині є "багато невдоволення політикою, економікою, бюрократією, несправедливістю", тому президент вважає, що тон дискусій став грубішим, подекуди "непримиренним".
"Ми повинні відкрито говорити про те, що йде не так, що не працює в нашій країні так, як могло б і повинно було б. І найголовніше: що необхідно терміново зробити", — сказав він.
У Німеччині відбудуться дострокові вибори 23 лютого 2025 року, у зв'язку з цим Штайнмаєр попросив громадян зберігати спокій. Він наголосив, що навіть, коли уряд достроково завершив свою роботу — це не кінець світу, а ситуація, врегулювання якої передбачене конституцією.
"Рішення про розпуск Бундестагу та проведення нових виборів я з обачністю прийму після різдвяних свят", — додав президент.
Нагадаємо, 16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца. За це рішення проголосували більшість депутатів.
На заміну Шольцу канцлером Німеччини може прийти лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який відомий жорсткою позицією до Росії.
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