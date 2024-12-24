Дострокові вибори у Німеччині — Штайнмаєр звернувся до громадян

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: REUTERS

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав громадян зберігати спокій стосовно дострокових виборів. Відомо, що вони відбудуться 23 лютого 2025 року.

Про це пише DW у вівторок, 24 грудня.

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Під час різдвяної промови Штайнмаєр закликав німців до згуртованості. У Німеччині є "багато невдоволення політикою, економікою, бюрократією, несправедливістю", тому президент вважає, що тон дискусій став грубішим, подекуди "непримиренним".

"Ми повинні відкрито говорити про те, що йде не так, що не працює в нашій країні так, як могло б і повинно було б. І найголовніше: що необхідно терміново зробити", — сказав він.

У Німеччині відбудуться дострокові вибори 23 лютого 2025 року, у зв'язку з цим Штайнмаєр попросив громадян зберігати спокій. Він наголосив, що навіть, коли уряд достроково завершив свою роботу — це не кінець світу, а ситуація, врегулювання якої передбачене конституцією.

"Рішення про розпуск Бундестагу та проведення нових виборів я з обачністю прийму після різдвяних свят", — додав президент.

Нагадаємо, 16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца. За це рішення проголосували більшість депутатів.

На заміну Шольцу канцлером Німеччини може прийти лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який відомий жорсткою позицією до Росії.